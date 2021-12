https://cz.sputniknews.com/20211228/v-argentine-uvedli-ze-usa-a-eu-pripravily-lidi-o-sputnik-v-17014225.html

V Argentině uvedli, že USA a EU připravily lidi o Sputnik V

V Argentině uvedli, že USA a EU připravily lidi o Sputnik V

USA a EU, které nepoužívají ruský Sputnik V, připravily lidi o dobrou vakcínu proti koronaviru, myslí si argentinská epidemioložka Gabriela Piovanoová. 28.12.2021, Sputnik Česká republika

Sputnik V je schválen v 71 zemích s celkovou populací čtyři miliardy lidí, to je více než 50 % populace světa. Podle počtu přijatých schválení ze strany státních regulátorů Sputnik V je na druhém místě na světě. Účinnost vakcíny je 97,6 % z výsledků analýzy dat 3,8 milionu očkovaných Rusů. To je vyšší, než údaje publikované již dříve lékařským časopisem The Lancet (91,6 %), informovaly již dříve Ruský fond přímých investic (RFPI) a Gamalejův ústav. Údaje o aplikaci Sputniku V během očkování obyvatel v některých zemích (Argentina, San Marino, Srbsko, Maďarsko, Bahrajn, Mexiko, Spojené arabské emiráty a další) ukazují, že Sputnik V je jedna z nejbezpečnějších a nejúčinnějších vakcín proti koronaviru, dodal RFPI.Termín schválení Sputniku V Světovou zdravotnickou organizacíHans Kluge, vedoucí evropské kanceláře WHO, v rozhovoru pro RT prohlásil, že Světová zdravotnická organizace možná uzná ruskou vakcínu proti koronaviru Sputnik V v prvním čtvrtletí roku 2022.Specialista zdůraznil, že zdravotnictví jako celek musí být mimo politiku a nezáleží na tom, ze které země preparát pochází.Podle ruského ministra zdravotnictví Michaila Muraška WHO se podařilo odstranit všechny bariéry ohledně Sputniku V, ale některé administrativní procedury zůstaly. Později generální ředitel RFPI Kirill Dmitrijev poznamenal, že fond čeká na povolení od organizace v příštích několika měsících.Již dříve mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová sdělila, že Rusko je připraveno zvážit žádost Slovenska ohledně nákupu vakcíny proti koronaviru Sputnik Light, pokud taková přijde.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

