V Polsku uvedli dvě podmínky pro vojenské vítězství nad Ruskem

Odborník na geopolitiku Jacek Bartosiak v rozhovoru pro portál wPolityce prohlásil, že Polsko bude schopno zvítězit ve válce nad Ruskem za podmínky reformování... 28.12.2021, Sputnik Česká republika

Novinář portálu se odborníka zeptal, jestli si opravdu myslí, že „budou-li ozbrojené síly reformovány a bude-li vytvořena armáda nového typu, budeme mít šance na vítězství“ nad Ruskem bez pomoci spojenců v NATO.Podotkl přitom, že bude to možné jen v případě, když nepoužije Rusko jaderné zbraně.Bartosiak upřesnil, že ruská armáda zvítězí velmi rychle v hypotetickém konfliktu s nynějšími polskými ozbrojenými silami.„Možná, že k tomu už dochází, požádali přece USA o vzájemné záruky pro Evropu, které fakticky zablokují možnosti rozvoje polské armády směrem nám žádoucím. Právě toto předpokládají ve skutečnosti ruské požadavky k Američanům,“ uvažuje Bartosiak.Rusko zveřejnilo 17. prosince návrhy smlouvy s USA a dohody s členskými státy NATO, do nichž byla zařazena mj. ustanovení o vzájemných zárukách bezpečnosti v Evropě, o nerozmístění raket středního a krátkého doletu v dosahu druhé strany a o odmítnutí dalšího rozšiřování Severoatlantické aliance, včetně na území bývalých republik SSSR. Jak prohlásil v rozhovoru pro Sputnik náměstek ministra zahraničních věcí RF Sergej Rjabkov, nezareagují-li NATO a USA na požadavky záruk bezpečnosti pro Moskvu, může to vést k dalšímu kolu konfrontace.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

