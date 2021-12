„Vy opravdu nestárnete.“ Vondráčková ukázala, že i po čtyřicítce má pohyby jako dvacetiletá

https://cz.sputniknews.com/20211228/vy-opravdu-nestarnete-vondrackova-ukazala-ze-i-po-ctyricitce-ma-pohyby-jako-dvacetileta-17016665.html

Česká zpěváčka a herečka Lucie Vondráčková na svém účtu na Instagramu zveřejnila video, které doplnila anglickým komentářem: „Warning! Tanec po 40.ce! Bring it...

Na videu česká herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková tancuje a skotačí. Je to tak dobrá podívaná především pro muže, kteří rádi tvrdí, že ženám trvá dlouho, než se oblečou. Lucie dokázala vyměnit svůj look během krátkého videa asi tak desetkrát... Kdo to dokáže zopakovat?Jinak odezvu toto video vyvolalo nejen v mužských srdcích, hodně fanoušků z dámského břehu okomentovalo video, Vondráčková obdržela obrovské množství komentářů pochvalujících jednak její tanec, jednak formu a energii:Muži ji zase zvou zatančit: „Já chci s Tebou na disko,” píše sledující s nickem Petr Maki Makovička.Sledující Irena Tomečková jí nabízí zúčastnit se show Stardance: „Do Stardance!!”Připojuje se k pochvalám i Simone Masková: „Lucinko, jste velmi nadaná. Mám ráda vaše hraní, tancování i zpěv.”Muži se neodůvodněně obávají o její zdravotní stav, který by se podle nich prý mohl znatelně zhoršit: Lucie Rabadová zase přišla na to, že čas plyne, ale Lucie Vondráčková se nemění: „Po čtyřicítce? Však před nedávnem jsem pařila na marmeládu. Počkat.... mně je vlastně už přes třicet. Proč ale stárnu jen já? Tady něco nehraje. Luci, jste krásná a sálá z vás úžasná energie.”Lucie VondráčkováLucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umisťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.Připomeňme, že roky 2018 a 2019 nebyly pro jednačtyřicetiletou zpěvačku snadné. Potýkala se s manželskou krizí a následně rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem. Ten se po rozchodu s Vondráčkovou stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce v prosinci 2019 porodila dceru, které dali jméno Leontýnka, a v roce 2022 se jim narodí další potomek. Letos v září se navíc tajně vzali. Lucie má s Plekancem z manželství dva syny, Matyáše a Adama.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

