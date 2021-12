https://cz.sputniknews.com/20211228/z-oscaru-se-stalo-politikum-bartoskovi-vadi-tema-spolecenskych-mensin-ve-filmech-17014850.html

Z Oscarů se stalo politikum. Bartoškovi vadí téma společenských menšin ve filmech

28.12.2021

V rozhovoru Bartoška konstatoval, že český film na zahraničních festivalech silnou pozici momentálně nemá. Konstatoval, že v Česku se točí hlavně romantické komedie, jelikož vyjdou mnohem levněji.Podle Bartošky filmy takových režisérů, jako jsou Forman, Vláčil, Chytilová nebo Juráček, o něčem vypovídaly. Podle něj byli filmaři tehdy v opozici, filmaři tehdy suplovali novináře.České filmy podle něj s nějakým kritickým přesahem dnes pojmenovávají věci, které se dotýkají jen naší „kotliny“. Konstatoval, že ve většině případů se netočí o tématech, která by mohla zaujmout i někoho v zahraničí. Podle něj se nám nedaří proto, že chybějí kvalitní scénáře.Zmínil například film Zátopek, kterého připravoval David Ondříček osm let. Ačkoliv to byla dobře zpracovaná „dobovka“, neměl snímek takové slavné tržby, jak by člověk čekal, dodal Bartoška.Rozhovor se stočil i k tématu Oscarů, kdy v roce 2024 by filmy v hlavní soutěži měly podléhat kvótám, které budou určovat, kolik lidí z etnických a sexuálních menšin v nich musí být zastoupeno. To se však Bartoškovi vůbec nelíbí.Bartoška zmínil i situaci, kdy bylo staženo představení s Ondřejem Sokolem, protože byl nalíčený jako černoch. Taktéž Bartoška uvedl případy z kampaně MeToo, kdy častokrát šlo o tvrzení proti tvrzení a šlo o situace, ke kterým mělo dojít před dvaceti lety.V neposlední řadě prozradil i to, jak zvládá pandemii koronaviru. „Fatální případy, kdy by mi na koronavirus někdo umřel, se mě naštěstí nedotkly. Všichni kamarádi, kteří se covidem nakazili, zvládli nemoc s lehkým průběhem. Člověk si proto říká, že by měl být spokojený. Jenže já jsem z pandemie už unavený. Dělám absolutní hovno, jenom sedím, kouřím a povídám si s vámi. Přitom se cítím, jako bych právě složil vagon uhlí, a bojím se, jak to celé dopadne,“ řekl.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

