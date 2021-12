Zahradil chce do své frakce přijmout Orbána. Těžké čtení pro Pekarovou Adamovou

https://cz.sputniknews.com/20211228/zahradil-chce-do-sve-frakce-prijmout-orbana-tezke-cteni-pro-pekarovou-adamovou-17013608.html

Dle rozhovoru s europoslancem Janem Zahradilem (ODS) zveřejněném deníkem Echo24 se ten přiznává, že v následujících volbách bude podporovat koalici Spolu i přestože se vůči ní v minulosti stavěl skepticky. V rozhovoru dotyčný přiznává, že se mýlil, když nehlasoval pro koalici, protože ve výsledku ta koaliční spolupráce byla přínosná. Na základě této reflexe prohlásil, že v komunálních volbách pro koalici Spolu (respektive pro ODS, jež je součástí koalice) hlasovat nepochybně bude.Předsedovi vlády Petru Fialovi Zahradil dal reference na jeho novou proradkyni pro evropské záležitosti Jolanu Mungengovou, kterou charakterizuje takto: Jan Zahradil vyvrátil spekulace ohledně rozpadu frakce ECR a o údajném přechodu některých jejich účastníků do nové frakce zakládané Orbánovým Fideszem: Zároveň politik prohlásil, že považuje Viktora Orbána za nejvýraznější politickou osobnost celé střední Evropy a že by zcela jistě hlasoval pro přijetí Orbánovy Fidesze do ECR v případě, že by z této strany padlo přání vstoupit do frakce.Jan Zahradil také okomentoval svou vizi budoucího trojpředsednictví ČR, Francie a Švédska, podle něj se tedy nepůjde vyhnout tzv. Green Dealu (Zelené dohodě pro Evropu), ovšem politik prohlašuje, že se bude snažit vysvětlit, že je situace v průmyslu a energetické sféře ve východní Evropě odlišná od situace v Evropě západní, a že by ta dohoda mohla v ČR zcela negativně ovlivnit tyto dvě sféry. Následujícím bodem by také byla ochrana hranic EU před nelegální migrací.Europoslanec také sdělil, že by údajně mohl kandidovat v prezidentských volbách, přesto tomu ovšem moc šancí nedává, jelikož tvrdí, že je si vědom toho, že projít přes TOP 09 a lidovce se mu nepodaří.Jan ZahradilJan Zahradil je českým politikem, po sametové revoluci byl krátce československým europoslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Na přelomu staletí byl poslancem Poslanecké sněmovny PČR, od roku 2004 je poslancem Evropského parlamentu. Po dobu několika let byl také prvním místopředsedou ODS. V roce 2011 byl předsedou frakce Aliance evropských konzervativců a reformistů, následně se však stal prvním místopředsedou této frakce.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

