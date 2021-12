Zakladatel telegramu popsal, jak jiné messengery předávají data americkým úřadům

„Slyšel jsem, že naši američtí konkurenti jsou nespokojeni s tím, že nemohou dosáhnout stejného růstu, jako Telegram, i přes významné investice do marketingu (to, v co Telegram nikdy neměl investovat peníze). Ale aby se s námi srovnali, musí se nejprve ujistit, že jejich akce jsou v souladu s marketingovými prohlášeními. Do té doby budou úniky dat a bezpečnostní problémy v jejich aplikacích bohužel zůstanou nevyhnutelnými," uzavřel Durov.