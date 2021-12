https://cz.sputniknews.com/20211228/zemrel-pavel-chrastina-spoluzakladatel-skupiny-olympic-17020620.html

Zemřel Pavel Chrastina, spoluzakladatel skupiny Olympic

Zemřel Pavel Chrastina, spoluzakladatel skupiny Olympic

Ve věku 81 let zemřel spoluzakladatel skupiny Olympic Pavel Chrastina. Informaci pro ČTK potvrdil frontman skupiny Petr Janda. Je autorem hitů jako například... 28.12.2021, Sputnik Česká republika

Chrastina působil v Olympicu během jeho nejslavnějšího období v 60. letech. Hrál na baskytaru a byl také doprovodným zpěvákem.Ještě jako člen kapel EP-Hifi a Studijní skupiny big beatu se podílel na podobě tehdejší české hudební produkce. První skupinu pod názvem Samuel’s Band si založil ještě v roce 1957 na zámku v Poděbradech jako student elektrotechnické fakulty.Později byl součástí hudebního seskupení Karkulka. Ze skupiny Olympic odešel v roce 1969, nebylo to však po dobrém.Chrastina se narodil 25. dubna v roce 1940. Na pražské FAMU studoval dramaturgii. Na začátku 80. let emigroval a domů se opět vrátil v roce 1994. Dlouhou dobu žil v Austrálii a pak nějaký čas také ve Spojených státech.Úmrtí fotbalistyDne 19. prosince třiadvacetiletý fotbalista klubu NK Nehaj Marin Čačič zkolaboval na hřišti během tréninku. Jak se později zjistilo, chorvatský obránce měl infarkt, v jehož důsledku upadl do kómatu a následně byl převezen do nemocnice. Chorvatský sportovec zemřel čtyři dny poté, co se lékaři bezúspěšně snažili zachránit jeho život.Slovenská média v souvislosti s tímto tragickým incidentem připomněla obdobný případ z konce října, kdy hokejista Boris Sádecký zkolaboval během zápasu nadnárodní soutěže IHL v rakouském Dornbirnu a pět dnů nato zemřel v nemocnici. Až několik opakovaných vyšetření prokázalo, že Boris Sádecký měl v den kolapsu lehký zápal srdečního svalu.Lékaři vyloučili nákazu covidem-19. Hokejista však byl očkován proti koronaviru a v minulosti bylo potvrzeno, že v ojedinělých případech mohou některé vakcíny způsobovat srdeční problémy.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

