„A to bude pro všechny, nebo jen pro vyvolené?“ Šéfka Sněmovny zase moc přesvědčivá nebyla

Šéfka TOP 09 a předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová se snažila přesvědčit lidi, že jejich nová vláda prosadí hned několik změn pro seniory... 29.12.2021, Sputnik Česká republika

Markéta Pekarová Adamová vysvětluje, jaký je jejich úkol, který neberou na lehkou váhu.Nutno podotknout, že lidé mají na věc asi jiný pohled. Uživatel Jarda Stark se ptá, kde se na takové věci vezmou peníze. „Zase se nabízí ta plytká otázka: Kde na to do p*delky vezmete?“Některým neunikla ani zpráva o ne příliš dobré jazykové vybavenosti některých ministrů. „A Markéto, jak je to s tou angličtinou u těch ministrů? Plníte předvolební sliby, že jo.“Nedostatečná angličtinaZmiňme, že díky článku v Hospodářských novinách vyšlo najevo, že několik členů nové vlády nezvládne vést pracovní jednání v angličtině a bude využívat služeb tlumočníka. Nedostatečné jazykové schopnosti má nejméně pět ministrů, i když strany současné vládní koalice slibovaly, že do vrcholných funkcí obsadí lidi s výbornou znalostí světových jazyků.Řeč je například o ministryni obrany za ODS Janě Černochové či ministrovi financí Zbyňkovi Stanjurovi. Ti sice deklarují znalost polštiny, ale anglicky umí málo. Spoléhají tak na to, že na půdě EU sáhnou po možnosti využít služby tlumočníka. Stanjura se úrovní své znalosti angličtiny nijak netajil. S ostatními jazyky je na tom stejně jako Černochová. Hovořil o ruských znalostech z dob komunistického školství.Nejsou však jediní, kdo jsou se znalostí cizích jazyků takzvaně „na štíru“. Držitelem certifikátu o dosažení jazykové znalosti není ani ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. A služby tlumočníka hodlá využít i ministr kultury Martin Baxa (ODS).Za zmínku stojí, že právě znalost angličtiny je pro ministry klíčová. Tvrdí to i Petr Kaniok z Masarykovy univerzity, který je autorem knihy o českém předsednictví EU z roku 2009. Angličtina bude velmi důležitá při blížícím se předsednictví Česka v EU. Připomeňme také, že pracovními jazyky EU jsou angličtina, němčina a francouzština. Úředními pak všechny jazyky členských zemí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

