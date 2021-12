https://cz.sputniknews.com/20211229/behem-uterka-pribylo-9089-pripadu-covidu-vlada-bude-rozhodovat-o-protiepidemickych-opatrenich-17022056.html

Během úterka přibylo 9089 případů covidu. Vláda bude rozhodovat o protiepidemických opatřeních

Během úterka přibylo 9089 případů covidu. Vláda bude rozhodovat o protiepidemických opatřeních

Za úterý přibylo v České republice 9089 potvrzených případů nemoci covid-19. Jde tak o asi čtvrtinu méně případů než před týdnem. Klesl i počet... 29.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-29T07:49+0100

2021-12-29T07:49+0100

2021-12-29T07:49+0100

česko

česká republika

nemoc

opatření

nákaza

koronavirus

covid-19. pandemie koronaviru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1217/39/12173972_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d148e2cc4c37978484075daa2a9c90b9.jpg

Šíření covidu-19 v Česku má zpomalující charakter už zhruba od konce listopadu. V té době se denní počty nově nakažených dostaly na skoro 28 000, což byl nejvyšší nárůst za dobu epidemie. V poslední době se snižují i počty úmrtí lidí s covidem-19. Za uplynulých sedm dní zemřelo podle resortu 418 lidí, jde tak asi o třetinu méně než v předchozím týdnu. Za celou dobu epidemie v Česku, tedy od začátku loňského března, bylo zaznamenáno asi 2,46 milionu případů nákazy a zemřelo 35 975 lidí s covidem-19.Nutno podotknout, že v minulých dnech kromě počtu nově nakažených kleslo výrazně i množství testovaných na koronavirus. V úterý tak bylo provedeno asi 53 500 PCR testů a přes 15 000 antigenních. Dohromady jde tak o třetinu méně než za stejný den v minulém týdnu.Podíl pozitivně testovaných na počtu provedených testů stoupá. U preventivních a plošných testů, kterých se provádí nejvíce, podíl pozitivních vzrostl z 5,08 procenta za předchozí úterý na 7,01 procenta. Co se týče epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například kvůli kontaktu s nakaženým, stoupl podíl pozitivních z 13,51 procenta na 15,25 procenta. Podíl pozitivních u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou už testováni lidé vykazující příznaky, se zvýšil z 28,06 na 29,19 procenta.Proti covidu se dá v Česku naočkovat od loňského prosince. Podáno bylo od té doby zhruba 15,3 milionu dávek vakcín. Plně naočkováno bylo přes 6,6 milionu lidí. V úterý bylo očkováno zhruba 69 000 lidí, tedy asi o pětinu méně než před týdnem. Většinu očkovaných za úterý ale tvořili již plně naočkovaní, kteří si přišli pro posilující dávku vakcíny. Celkově už dostalo posilující dávku skoro 2,3 milionu lidí, což je více než třetina plně očkovaných.Klesající tendenci má incidenční číslo, které v úterý pokleslo ve všech regionech. Nejvyšší je nově v Praze s 396 případy covidu-19 za posledních sedm dní na 100 000 obyvatel. Nejnižší je stále v Karlovarském kraji se 195 případy nákazy.Projednání opatřeníNa dnešním zasedání projedná vláda protiepidemická opatření. Jak uvedla CNN Prima News, vláda by prý mohla rozhodnout o povinném testování zaměstnanců, kteří nemají třetí dávku očkování proti covidu. Hovořit by se kromě toho mělo i o opatřeních pro školy či využívání PCR tesů. Co se škol týče, ministři školství a zdravotnictví hovoří o takzvané metodě test-to-stay. Jde o to, že pokud se ve třídě objeví pozitivní žák, nenastupují děti do karantény, ale testují se pořád antigenními testy každý den.Probírat by se mohla i úprava karantén a izolací kvůli mutaci omikron. Američtí odborníci totiž, jak píše iDnes, doporučují zkrátit izolaci na pět dní z deseti, jelikož jsou po nakažení lidé nejvíce infekční.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211228/vedci-se-dozvedeli-o-schopnosti-covidu-19-sirit-se-cele-mesice-v-lidskych-organech-16999758.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, nemoc, opatření, nákaza, koronavirus, covid-19. pandemie koronaviru