Bez brambor se neobejde. Novoroční salát z dob SSSR. Recept, který si nezasloužil být zapomenut

Bez brambor se neobejde. Novoroční salát z dob SSSR. Recept, který si nezasloužil být zapomenut

Tento salát byl oblíbený zejména v 60. a 70. letech 20. století. Tehdy se mu říkalo "sovětský olivie", "masový salát" nebo "zimní salát" a podával se vždy na...

Stejný salát se podával v jídelnách a byl velmi levný.Na přípravu tohoto salátu, který je rychlý a snadný, potřebujete pouze jednoduché ingredience. Budete potřebovat:300 gramů masa3 brambory2 mrkve2 nakládané okurky400 gramů hrášku1 cibulesvazek kopru a petrželkyrostlinný olejmajonézašpetka soli.Příprava:Brambory a mrkev uvaříme v osolené vodě, necháme vychladnout a nakrájíme na kostičky.Maso uvaříme a necháme vychladnout, nakrájíme na kostky. Nejlepší je drůbeží nebo hovězí maso.Nakrájíme okurky na kostičky, cibuli na půlkolečka, smícháme s bramborami a mrkví, přidáme hrášek.Nyní nakrájíme bylinky, promícháme a salát přelijeme zálivkou.Zálivku připravíme tak, že smícháme rostlinný olej a majonézu.Dobrou chuť!Bramborový salát od šéfkuchaře Jamieho OliveraVyzkoušejte také vynikající bramborový salát od světoznámého šéfkuchaře Jamieho Olivera.Jeho recept se od klasické varianty salátu odlišuje tím, že Oliver namísto vařených brambor používá křupavé opečené brambory. Ty po upečení zůstanou celé a pak se jednoduše ozdobí plátky okurky, ředkvičkami, různými bylinkami a kořením jako zálivkou.I když je bramborový salát vizuálně velmi odlišný od originálu, výsledek stále vypadá dobře a chuťově není v žádném případě horší než ten klasický. Nejlépe uděláte, když to vyzkoušíte a užijete si jeho originální chuť před blížícími se Vánoci!Suroviny:½ kila malých brambor1 okurka1 stroužek česneku1 citron100 g ředkviček½ červené cibule1 lžíce mouky2 snítky rozmarýnu2 lžičky hořčice2 lžíce bílého vinného octa½ svazku kopru½ svazku mátyolivový olejsůlpepřPříprava:Předehřejte troubu na 200 stupňů při nastavení horního/spodního ohřevu.Brambory omyjte a vařte v osolené vodě 20 minut.Poté je vložte do zapékací mísy a pokapejte trochou olivového oleje, osolte a opepřete. Následně prolisujte neoloupaný stroužek česneku a přidejte ho do brambor.Brambory pečte v troubě asi 20 minut.Mezitím si utřete citronovou kůru a nadrobno nasekejte rozmarýn.Brambory vyndejte z trouby a promíchejte s moukou, citronovou kůrou a rozmarýnem.Opatrně všechno vyrovnejte a pečte dalších 20 minut, dokud nebudou brambory křupavé.Mezitím si nakrájejte okurku na tenké plátky. Ředkvičky rozpulte, cibuli oloupejte a nakrájejte na tenké kroužky.Okurku, ředkvičky a cibuli dejte do mísy a smíchejte se šťávou z půlky citronu, s hořčicí a octem.Vše dochuťte solí a pepřem, bylinky natrhejte na kousky a vše dobře promíchejte.Když jsou brambory hotové, ozdobte je směsí s okurkami a ředkvičkami. A je hotovo!Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

