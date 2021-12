https://cz.sputniknews.com/20211229/borrell-oznacil-pozadavek-zastavit-rozsirovani-nato-na-vychod-za-neprijatelny-17022427.html

Borrell označil požadavek zastavit rozšiřování NATO na východ za nepřijatelný

Borrell označil požadavek zastavit rozšiřování NATO na východ za nepřijatelný

Šéf evropské diplomacie Josep Borrell v interview pro deník Die Welt označil podmínky Ruska týkající se záruk bezpečnosti za nepřijatelné. 29.12.2021, Sputnik Česká republika

„Požadavky záruk bezpečnosti a zastavení rozšiřování EU a NATO na východ – to je čistě ruský pořad dne s naprosto nepřijatelnými podmínkami, zejména pokud jde o Ukrajinu,“ řekl.Podle jeho slov Moskva poprvé „předložila svůj pořad dne písemně“, což dříve nikdy nebylo.„Tak to dělají jenom vítězové: říkají, že toto a toto, to jsou moje podmínky,“ podotkl Borrell.Jednání se mají dotýkat nejen Ukrajiny a rozšiřování NATO na východ, ale i „všech porušení smlouvy od okamžiku schválení Závěrečného helsinského aktu v roce 1975“, domnívá se šéf evropské diplomacie.Obvinil Moskvu také z toho, že „chce jednat o architektuře evropské bezpečnosti bez účasti Evropské unie“. „To je nesmysl. Nepřijmeme to,“ řekl spolubesedník deníku Die Welt.Podle jeho slov jsou jednání o architektuře evropské bezpečnosti a zárukách bezpečnosti „otázkou, která se dotýká nejen USA a Ruska“. „EU musí být jednání přítomna, podobná jednání mají smysl jen v případě, když se pořádají v úzké koordinaci s EU a za její účasti,“ soudí Borrell.V polovině prosince zveřejnilo ruské MZV návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO. Tyto dokumenty už byly předány Washingtonu a jeho spojencům. V jednom z bodů Moskva navrhuje, aby členské země NATO poskytly záruky toho, že aliance nebude postupovat dále východním směrem, mj. na ukrajinské území. Jak nejednou zdůraznil ruský prezident Vladimir Putin, rozšiřování NATO na východ a umístění útočných zbraní na Ukrajině jsou pro Moskvu červené čáry.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

