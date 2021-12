https://cz.sputniknews.com/20211229/byly-oznameny-detaily-izraelskeho-utoku-na-objekty-v-blizkosti-zakladny-hmimim-17023650.html

Byly oznámeny detaily izraelského útoku na objekty v blízkosti základny Hmímím

Byly oznámeny detaily izraelského útoku na objekty v blízkosti základny Hmímím

V okamžiku útoků stíhaček izraelského vojenského letectva na přístav v Latákii nalétal na přistání v okolí tohoto města ruský transportní letoun, oznámil... 29.12.2021, Sputnik Česká republika

„Síly PVO Sýrie se do vzdušného boje nezapojily, protože v okamžiku útoku se nacházelo v akční zóně protiletadlových komplexů letadlo vojensko-transportního letectva Vzdušně-kosmických sil Ruska, které nalétalo na přistání na letiště Hmímím,“ vysvětlil na briefingu.Žuravljov uvedl také detaily útoku. Dvě taktické stíhačky F-16 izraelských VLS vystřelily minulou noc ve 04.21 až 04.26 ze strany Středozemního moře, aniž by porušily hranici, dvě řízené střely na přístav Latákie, a způsobily škody infrastruktuře.Jak oznámil syrský novinář Kasvara Osman, který dorazil na místo spolu s hasiči, v přístavu shořely v důsledku útoku kontejnery s moukou, kávou, lékařskými materiály a domácími potřebami. Podle jeho slov nebylo na místě požáru nic takového, co by mohlo připomínat zbraně nebo munici.Byl to už druhý útok izraelských vojsk na přístav v Latákii v posledním měsíci. Při předchozím útoku střely také zasáhly obchodní část přístavu, a začal tam požár. Mezi oběma zeměmi nejsou diplomatické vztahy, od okamžiku svého založení jsou ve válečném stavu.Damašek a Tel Aviv mají mnohaletý územní konflikt kvůli Golanským výšinám. Izraelští vojáci nejednou útočili na objekty v Sýrii, a odůvodňovali to snahou zabránit tomu, aby se moderní zbraně dostaly do rukou nepřítele. Jde v první řadě o libanonské hnutí Hizballáh, které bojuje v tomto regionu na straně Bašára Asada, a je kontrolováno Teheránem.Damašek se nejednou obrátil na Radu bezpečnosti OSN se žádostí zapůsobit na Tel Aviv, aby přestal se systematickým porušením svrchovanosti Sýrie, protože to ohrožuje stabilitu celého regionu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

