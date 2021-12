https://cz.sputniknews.com/20211229/cesko-se-postavi-na-stranu-bruselu-a-bude-proti-madarsku-a-polsku-uvedl-mikulas-bek-17031174.html

Česko se postaví na stranu Bruselu a bude proti Maďarsku a Polsku, uvedl Mikuláš Bek

Bek je toho názoru, že Česká republika stojí proti Polsku a Maďarsku v několika tématech, jako například v přístupu k sexuálním menšinám nebo v otázce nezávislosti polského soudnictví.Minulý týden Evropská komise vydala prohlášení, že pochybuje o nezávislosti a nestrannosti polské justice, jelikož polský ústavní soud rozhodl, že části základních smluv o EU jsou v rozporu s polskou ústavou. Polsko dostalo 2 měsíce, aby přijalo nápravná opatření, jinak budou mít omezeny evropské peníze. Bek si myslí, že polská justice svým rozhodnutím destabilizovala celý region.Bek se domnívá, že v rámci EU by Česká republika mohla mít užší vztahy s Německem a Rakouskem v otázce evropské iniciativy, která se týká ukončení prodeje automobilů se spalovacím motorem do roku 2035. Společně by země mohly vyjednávat například finanční pomoc pro automobilový průmysl.V rámci vztahů České republiky a Francie by země společně mohly v EU prosadit, aby jaderná energie byla uznána jako čistý zdroj při snahách o snižování emisí skleníkových plynů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

