Je káva zdravým nápojem? Vědci to stále zkoumají, co ale prokazují výzkumy?

I když se předpokládá, že by pití tří až pěti šálků kávy denně mělo přinést velice příznivé účinky na zdraví, ovšem to není tak jednoznačné. Káva je chemicky různorodá sloučenina, obsahuje tedy velké množství komponentů, jež mohou různě ovlivnit vaše zdraví.Nejznámější složkou kávy je kofein, ale nápoj také obsahuje alkaloidy jako třeba trigonellin, který není ovšem tak dobře prozkoumán jako kofein, nicméně výzkumy ukazují, že tato sloučenina dokáže třeba snížit riziko cukrovky 2. typu.Káva mimo jiné obsahuje i polyfenoly, tedy kyseliny chlorogenové. Některé výzkumy ukazují, že jsou tyto kyseliny dobré na srdce a krevní cévy, mohou také i přispívat v předcházení neurologickým onemocněním, jako například Alzheimerova choroba.Káva obsahuje i dva druhy diterpenů: kafestol a kahweol, které se uvolňují z kávového oleje během zavařování. Diterpeny mohou zvyšovat rizika srdečních onemocnění. Kromě toho se v kávě během pražení za vysokých teplot objevují melanoidiny, které dodávají pražené kávě barvu a poskytují charakteristickou chuť a aroma. Tyto složky mohou přispívat ke zvýšení počtu příznivých bakterií ve střevě.Každá sloučenina různě ovlivňuje lidské zdraví, takže přesné složení těchto prvků v kávě záleží na způsobu její přípravy. Například se obecně předpokládá, že kyseliny chlorogenolové snižují riziko srdečních chorob prostřednictvím zlepšení funkce tepen. Existují také důkazy, že mohou snížit i riziko diabetu 2. typu prostřednictvím vyrovnání hladiny cukru v krvi po jídle.Na druhou stranu bylo také prokázáno, že diterpeny zvyšují hladinu cholesterolu v lipoproteinech s nízkou hustotou, které zas mají jistou úlohu v kardiovaskulárních onemocněních. Menší počet studií byl ovšem zaměřen na výzkum trigonellinu a melanoidinu, ale přesto některé z nich prokazují, že obě dvě tyto složky mohou být přínosné na zdraví.Přidáním smetany do kávy, cukru anebo sirupu bude ovšem změněna energetická hodnota šálku, a to nejen tím, že se zvýší obsah kalorií, ale také se zvýší i množství nasycených tuků a cukru. Oba tyto faktory mohou přispívat ke zvýšení rizika výskytu diabetu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění, jež dokážou znehodnotit příznivé účinky jiných obsažených sloučenin v kávě.Mimo jiné je také prokázáno, že různí lidé mohou na některé z těchto sloučenin reagovat zcela odlišně. Například bylo prokázáno, že pití tří až čtyř šálků kávy denně zvýší toleranci organismu vůči kofeinovým účinkům zvyšujícím krevní tlak. Genetika také hraje určitou roli v tom, jak organismus zpracovává kofein a další obsažené sloučeniny v kávě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

