„Je něco, co neumí?“ Kate Middletnová předvedla svůj další talent

Vévodkyně z Cambridge Kate Middletonová na Štědrý den zazářila po boku zpěváka Toma Walkera na vánočním koncertě. Její hra na klavír nadchla diváky

Teď koluje po sociálních sítích video, na němž pouze 11letá Kate předvádí svůj zpěv během školního představení muzikálu My Fair Lady. Vévodkyně ztvárnila postavu Elizy Dolittle.Na záběrech z roku 1993 Kate zpívá slova Would’t it be Loverly v obklopení svých spolužáků. Pan Alexandr ztvárnil po boku Kate roli sira Johna Bullocka a rád vzpomíná na tento zážitek.„Kate hrála roli s vášní a pevným přesvědčením,“ řekl a dodal: „Vždycky si rád představuji, že ačkoliv nebudu králem, byl jsem alespoň jejím prvním princem.“Její výkon ocenila spousta uživatelů sociálních sítí, kteří byli nadšeni z toho, že měli šanci vidět mladičkou Kate. Mnozí psali, že jsou ohromeni jejím hlasem.Další se ptali, zda existuje něco, co by Kate neuměla.„Je něco, v čem není dobrá?“ zní dál.Hra na klavírKensingtonský palác o Vánocích sdílel video, jak vévodkyně hraje na klavír na vánočním koncertě ve Westminsterském opatství. Devětatřicetiletá vévodkyně z Cambridge předvedla svůj skrytý talent a vystoupila po boku popové hvězdy během jeho vánočního koncertu před 1200 diváky. Události se zúčastnili rodiče Middletonové, její manžel, sourozenci a sestry.Skvělé vystoupení oblíbené vévodkyně za doprovodu zpěváka Toma Walkera a smyčcového kvarteta bylo přenášeno televizí. Zpěvák Tom Walker po nahrávání minulý měsíc přiznal, že mu bylo ctí hrát po boku vévodkyně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

