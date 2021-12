Když si An-124 lze jen pronajmout, co takhle pro armádu ČR pořídit zcela nevhodný a drahý A330?

https://cz.sputniknews.com/20211229/kdyz-si-an-124-lze-jen-pronajmout-co-takhle-pro-armadu-cr-poridit-zcela-nevhodny-a-drahy-a330-17025038.html

Experti se však shodují, že pro vojenské účely je nutné hledat mezi vojenskými letouny.Letoun A330 sice přepraví až 300 osob, ale armáda potřebuje přepravovat také techniku a velké náklady.Mikulecký tvrdí, že dalším problémem je to, že u civilních letounů jsou motory nízko nad zemí, aby byl servis snazší.Také letecký odborník Tomáš Soušek potvrzuje, že pro armádu je A330 zbytečný a nebude mít využití. Také doplňuje, že pokud budou mít vojáci k dispozici jeden letoun, při pravidelných opravách a odstávkách jej nebudou mít čím nahradit.Dle jeho názoru je pro armádu lepší pořídit dvě nebo tři letadla, například americký C-130 Hercules nebo brazilský stroj KC-390. Zde se cena za KC-390 pohybuje okolo 2 miliard korun.Mikulecký si myslí, že pro českou armádu jsou z trhu možné pouze tři letouny, a to Airbus 400, Embraer KC-390 a Kawasaki C2. Podle něj je nejlepší japonský stroj C2, jelikož disponuje největším doletem, nosností a cestovní rychlostní a cena se pohybuje okolo tří miliard korun. Zároveň je Mikulecký toho názoru, že před sedmi lety měla česká obrana přijmout nabídku na dva transportní letouny a dva byznys jety, které jí nabízel výrobce KC-390.Challender definitivně dolétalArmáda nedostatek letounů začala velmi pociťovat. Nutností je také koupě malého proudového letadla, které by mohlo přepravit ústavní činitele. Byznys jet Challender 601, který byl vyrobený v roce 1992, již plně přestal létat. Resort se jej snaží prodat, ale možností je také Vojenský historický ústav.Nyní jsou pro vládní lety k dispozici dva Airbusy A-319 z roku 2007. Pro vojáky je k dispozici 6 vrtulových transportních letounů Casa-295M a šest vrtulových L-410. Díky programu SALIS si česká armáda může pronajmout obrovský ruský letoun An-124 Ruslan, který byl naposled využit při přepravě velkého nákladu roušek z Číny.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

