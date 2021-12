https://cz.sputniknews.com/20211229/koalicna-kriza-boj-o-referendum-ci-vojna-policajtov-prehad-top-udalosti-roku-2021-na-slovensku-17025258.html

Koaličná kríza, boj o referendum či vojna policajtov. Prehľad TOP udalostí roku 2021 na Slovensku

Koaličná kríza, boj o referendum či vojna policajtov. Prehľad TOP udalostí roku 2021 na Slovensku

Rok 2021 bol na Slovensku plný rôznych politických udalostí. Tie najdôležitejšie pre Sputnik zhrnul politológ Roman Michelko. 29.12.2021

Celkom jednoznačne bola top udalosťou roka 2021 výmena na čele vlády. Séria fatálnych pochybení premiéra Matoviča, jeho zjavná neschopnosť viesť vládu, neustále konflikty a ponižovanie a urážanie koaličných partnerov nakoniec viedli k jeho pádu, resp. výmene.Spúšťacím bodom zásadnej koaličnej krízy bol síce dovoz neregistrovanej ruskej vakcíny Sputnik V, ale to bola naozaj už len posledná kvapka. Nastala niekoľkotýždňová koaličná kríza, ktorá mala pôvodne viacero scenárov. Jedným z nich bola aj trojkoalícia bez SaS, ale s pomocou nezaradených poslancov odídencov z ĽS NS. No a práve neustále lavírovanie predsedníčky Za ľudí Remišovej, ktorá bola ochotná zradiť svojho strategického partnera SaS, nakoniec naštartovala štiepiaci proces aj v tejto strane. Nakoniec sa premiérom stal Heger, očakávania však naplnil len veľmi slabo. Jeho absolútna absencia mocenských inštinktov, plus skutočnosť, že nedisponuje vlastným mocenským zázemím, ho odsudzuje takmer do roly štatistu, alebo čo je ešte horšie, do postavenia bábky v rukách svojho straníckeho šéfa Matoviča.Na jeseň sa ukázalo, že koaličná kríza bude mať dohru aj na stranu Za ľudí. Spor zasiaty v čase koaličnej krízy došiel až tak ďaleko, že strana sa rozštiepila a stala sa politicky úplne marginálnou. Časť poslaneckého klubu Za ľudí, ktorá podporovala Máriu Kolíkovú, odišla do klubu SaS, čím sa zásadne zmenili pomery v koalícii, Sulík tak má dnes blokačnú väčšinu.Ďalšou zásadnou politickou udalosťou bol nález Ústavného súdu o neústavnosti referenda. Potom nasledovali plané sľuby koaličných politikov: Kollára, Matoviča a Sulíka o tom, že vyhovejú vôli 600 000 občanov a, že následne prijmú ústavný zákon ktorý referendum o skrátení volebného zákona umožní. Dnes už vieme, ako ich sľub, že budú rešpektovať vôľu ľudí, ktorí sa zúčastnili podpisovej akcie skončí. Koalícia vo väčšine tento zákon neprijme, teda sľuby koaličných politikov z leta už nikto nemôže brať vážne.Boj o paragraf 363, ktorý umožňuje generálnemu prokurátorovi eliminovať hrubé pochybenia pri vyšetrovaní káuz, sa stal politickým evergreenom roka. Práve v súvislosti s prepustením exriaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského, sa odhalili masívne nezákonnosti, hrubé porušovanie procesných pravidiel. Len v jeho kauze to bolo 18 krát, čo sa týka zákonov, tak 11 krát. Exriaditeľ SIS tak bol po 7 mesiacoch prepustený z kolúznej väzby a v koalícii sa rozhorel boj o povestný paragraf 363.Vedľajším produktom tohto aktu bola vojna policajtov, resp. Generálnej prokuratúry, Inšpekcie policajného zboru a SIS na strane jednej a časti NAKA a špeciálnej prokuratúry na strane druhej. Tento boj ešte nie je rozhodnutý, ale pokus poslanca Baránika (SaS) na ostatnej schôdzi parlamentu zrušiť paragraf 363 generálnemu prokurátorovi získal len 55 koaličných hlasov, takže nateraz na body vyhráva Generálna prokuratúra nad tou špeciálnou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

