Kouzelné bobule. Konečně byl pojmenován nápoj, jenž má normalizující účinky na tlak

Kouzelné bobule. Konečně byl pojmenován nápoj, jenž má normalizující účinky na tlak

Brusinková šťáva dokáže přispět k normalizaci krevního tlaku. K tomuto závěru dospěli vědci z kanadské univerzity Laval. 29.12.2021

Tato vědecká práce je založena na 45 výzkumných studiích, z jejichž analýzy plyne, že u respondentů, kteří konzumovali brusinkovou šťávu, docházelo k poklesu systolického tlaku o 1,52 mm Hg, a diastolického tlaku o 1,78 mm Hg.Kromě toho vědci přišli na to, že brusinková šťáva dokáže normalizovat cholesterolovou hladinu v krvi. Je to opodstatněno tím, že brusinky obsahují polyfenolické sloučeniny, které způsobují normalizaci, uvádí Daily Express.Odborníci také vymezují antioxidační a protizánětlivé vlastnosti těchto bobulí.Jak můžete snížit cholesterolZahraniční dietologové doporučují červenou řepu pro prevenci kardiovaskulárních chorob a normalizaci funkce trávicích ústrojí.Jak podotýkají odborníci, červená řepa je zdrojem všech nezbytných výživných látek a minerálů. Je mj. bohatá na vitaminy A a C, thiaminy, niacin, železo, vápník, fosfor a proteiny.Kromě toho sto gramů této potraviny obsahuje přes 128 miligramů alkaloidů, 16 miligramů rostlinných steroidů, 6 miligramů flavonoidů, 115 miligramů terpenoidů, tři miligramy saponinů a 11 miligramů beta-karotinu.Díky takovému složení červená řepa efektivně chrání vnitřní orgány před záněty a reguluje krevní tlak. Posiluje rovněž přirozený proces detoxikace, který probíhá v játrech, snižuje úroveň cholesterolu a zlepšuje fungování střeva. To poslední je spojeno s tím, že červená řepa obsahuje velké množství vlákniny, tvrdí odborníci. Dietologové doporučují požívat syrovou nebo pečenou řepu. Nemocní cukrovkou by se měli poradit s lékařem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

