„Máte nás, pane slavný ministře, za debilní národ?“ „Finančník“ Stanjura dostal odborné poučení

Tomáš Ostřanský vzkázal ministrovi toto: „Zbyňku, víte, že třeba paušální daň se zvedá víc než o pětikilo? Víte, kolik firmu stojí zaměstnanec, aby mohl dostat 30 000 čistého? A zdá se Vám to normální? Ještě někdo se diví nadužívání švarcsystému? Není normální, aby ve veřejné sféře rostly platy tak, že na to doplatí jen zaměstnanec ve sféře soukromé, která to zároveň platí…“