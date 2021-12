https://cz.sputniknews.com/20211229/ministerstvo-zahranici-ruska-oznacilo-rozmisteni-udernych-systemu-nato-v-gruzii-jako-cervenou-caru-17026024.html

Ministerstvo zahraničí Ruska označilo rozmístění úderných systémů NATO v Gruzii jako "červenou čáru"

Ministerstvo zahraničí Ruska označilo rozmístění úderných systémů NATO v Gruzii jako "červenou čáru"

Rozmístění úderných systémů NATO v Gruzii znamená přímou hrozbu pro Rusko a jeho spojence, což je pro Moskvu "červená čára", uvedl v rozhovoru pro Sputnik... 29.12.2021, Sputnik Česká republika

Rudenko zároveň poznamenal, že Moskva stojí za mírovým soužitím a rovnoprávnou spolupráci s Gruzií, nehledě na to, že se Tbilisi snažilo vztahy narušit.V noci na 8. srpna 2008 ostřelovala Gruzie Jižní Osetii z raketometů Grad, gruzínské jednotky zaútočily na republiku a zničily část jejího hlavního města Cchinvali. Rusko bránilo obyvatele Jižní Osetie, mnozí z nich přijali ruské občanství a Rusko vyslalo do republiky vojáky. Po pěti dnech bojů vyhnalo gruzínskou armádu z regionu. Dne 26. srpna 2008 Moskva uznala suverenitu Abcházie a Jižní Osetie. Ruské vedení opakovaně prohlásilo, že uznání nezávislosti obou bývalých gruzínských autonomií odráží současné reálie a nepodléhá přezkoumání.Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov dříve uvedl, že Moskva požaduje, aby NATO oficiálně odvolalo své rozhodnutí z roku 2008 o tom, že Ukrajina a Gruzie mohou kdykoliv vstoupit do aliance.Rusko 17. prosince zveřejnilo návrhy smluv se Spojenými státy a dohody s členskými státy NATO, které mimo jiné obsahují ustanovení o vzájemných bezpečnostních zárukách v Evropě, o nerozmísťování raket středního a kratšího doletu na dostřel druhé strany a o odmítnutí dalšího rozšiřování NATO, a to i na úkor bývalých sovětských republik. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov řekl Sputniku, že pokud NATO a USA nebudou reagovat na ruský požadavek bezpečnostních záruk, mohlo by to vést k novému kolu konfrontace.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

