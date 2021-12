https://cz.sputniknews.com/20211229/nakonec-prijde-joanne-rowlingova-se-zucastni-specialu-o-harrym-potterovi-17023994.html

Nakonec přijde. Joanne Rowlingová se zúčastní speciálu o Harrym Potterovi

Nakonec přijde. Joanne Rowlingová se zúčastní speciálu o Harrym Potterovi

Spisovatelka Joanne Rowlingová se nakonec zúčastní speciálu, který je věnován výročí premiéry prvního filmu o Harrym Potterovi. 29.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-29T12:07+0100

2021-12-29T12:07+0100

2021-12-29T12:12+0100

svět

kultura

dokumentární film

harry potter

joanne rowlingová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/17024932_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_ee330979bb9808b5730ef0fe915d18ff.jpg

Britská spisovatelka a autorka série o Harrym Potterovi Joanne Rowlingová bude přítomna na speciálu Speciál Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic, jenž bude zveřejněn na filmové platformě HBO Max 1. ledna roku 2022, uvedl tisk Independent.Již dříve HBO Max zveřejnilo oficiální upoutávku na speciál Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic, který je věnován výročí vydání prvního filmu. Dříve Sputnik uváděl, že Rowlingová ve speciálu bude chybět vzhledem k jejím poznámkám o transgenderech.Podle tisku Independent budou herci v průběhu speciálu diskutovat o tom, do jaké míry je osobně Rowlingovy knihy ovlivnily, načež se v záběru objeví i samotná spisovatelka.Speciál Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic vypráví průběh natáčení filmu prostřednictvím nových rozhovorů s herci. Diváci se vydají na cestu jako hrdinové jedné z nejoblíbenějších filmových franšíz. Speciál bude zveřejněn na HBO Max 1. ledna roku 2022. Ve speciální epizodě se objeví Daniel Radcliffe, Emma Watson a Rupert Grint, kteří hráli role hlavních postav ve filmech o Harrym Potterovi.Sága o Harrym PotteroviSérie skládající se z osmi filmů o Harrym Potterovi byla natočena podle knih Joanne Rowlingové společností Warner Bros. První film, Harry Potter a kámen mudrců, vyšel v kinech 16. listopadu roku 2001. Závěrečný film s názvem Harry Potter a relikvie smrti – 2 byl vydán v roce 2011, poté byly také zveřejněny následující dva filmy Fantastická zvířata a kde je najít, v nichž se vypráví o událostech předcházejících hlavní sáze, tyto dva filmy jsou také natočeny podle knih stejné autorky.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kultura, dokumentární film, harry potter, joanne rowlingová