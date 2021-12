https://cz.sputniknews.com/20211229/plynovod-nord-stream-2-je-plne-pripraven-k-uvedeni-do-provozu-uvedl-sef-gazpromu-alexej-miller-17030096.html

Šéf Gazpromu Alexej Miller: Plynovod Nord Stream 2 je plně připraven k uvedení do provozu

Plynovod Nord Stream 2 je plně připraven k uvedení do provozu, řekl prezidentu Vladimíru Putinovi šéf Gazpromu Alexej Miller. 29.12.2021, Sputnik Česká republika

„Dnes v 10:58 Gazprom dokončil naplnění plynem druhé větve plynovodu Nord Stream 2. První a druhá větev plynovodu Nord Stream 2 jsou pod provozním tlakem," uvedl.Nord Stream 2 byl dokončen v září. Vede z Ruska do Evropy přes Baltské moře. Celková kapacita obou částí plynovodu je 55 miliard metrů krychlových plynu ročně. Plynovod Nord Stream 2 nyní prochází schvalovacím procesem. Proces byl zastaven, protože úřad považoval za nutné, aby společnost Nord Stream 2 AG založila dceřinou společnost v Německu a jejím jménem znovu požádala o certifikaci jako provozovatel - to vyžadují evropské právní předpisy.Po jeho předložení a přijetí bude regulátor pokračovat v řízení a vydá rozhodnutí, ke kterému se následně vyjádří Evropská komise. Podle místopředsedy vlády Alexandra Novaka by měl být postup dokončen v první polovině roku 2022. Šéf Spolkové agentury pro sítě Jochen Homann již dříve uvedl, že se neočekává, že by certifikace měla být dokončena v první polovině příštího roku.

