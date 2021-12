https://cz.sputniknews.com/20211229/rusky-ministr-energetiky-novak-promluvil-o-nemoznosti-zmarit-realizaci-projektu-nord-stream-2-17022990.html

Ruský ministr energetiky Novak promluvil o nemožnosti zmařit realizaci projektu Nord Stream 2

Ruský ministr energetiky Novak promluvil o nemožnosti zmařit realizaci projektu Nord Stream 2

Kyjevu se nepodaří zabránit realizaci projektu Nord Stream 2, prohlásil vicepremiér Ruska Alexandr Novak v interview pro agenturu RBK. 29.12.2021, Sputnik Česká republika

„Myslíme si, že se už nedá tento projekt zmařit. Je realizován v souladu se všemi požadavky zákonodárství,“ podotkl.Novak vyjádřil jistotu v tom, že se plyn začne do Evropy dodávat novým potrubím.Plynovod Nord Stream 2 se skládá ze dvou nitek o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně a vede od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa.Byl dostavěn v září, spuštění ale muselo být odloženo kvůli tomu, že německý regulační úřad nepřijal rozhodnutí o certifikaci společnosti Nord Stream 2 AG jakožto nezávislého operátora.V Moskvě nejednou vyzvali k tomu, aby nebyla situace kolem plynovodu Nord Stream 2 politizována, a zdůraznili, že je výhodný nejen pro Rusko, ale i EU.Dříve Sputnik psal o tom, že v Německu mohou začít problémy s elektřinou při nedostatečném objemu dodávek plynu z Ruska kvůli zastavení projektu Nord Stream 2. Uvedl to ve svém článku pro Handelsblatt pozorovatel Jürgen Flauger.Autor článku podotkl, že Berlín potřebuje import modrého paliva ve velkém objemu, mj. z Ruska. V opačném případě nebude moci SRN podle jeho názoru realizovat energetický přechod, který spočívá v odmítnutí jaderné energetiky a zastavení výroby elektrické energie na uhlí.„Německo bude moci zabránit výpadkům elektrické energie jen v případě, když budou nové plynové elektrárny postaveny ve velkém rozsahu – ty budou fungovat dokonce když není vítr a nesvítí slunce,“ tvrdí Flauger.Německý pozorovatel dospívá k závěru, že v případě blokování potrubí si začne Moskva hledat odbytiště v Asii, a Německo není na tom zainteresováno.„Berlín má udělat vše možné, aby se spory o Nord Stream 2 nevyostřily,“ napsal v závěru pozorovatel.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

