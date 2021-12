https://cz.sputniknews.com/20211229/senatori-hodlaji-podat-ustavni-stiznost-na-us-kvuli-povinnemu-ockovani-17026577.html

Senátoři hodlají podat ústavní stížnost na ÚS kvůli povinnému očkování

Senátoři hodlají podat ústavní stížnost na ÚS kvůli povinnému očkování

Skupina senátorů spolu s Jiřím Růžičkou hodlá podat ústavní stížnost na vyhlášku bývalé vlády ohledně povinného očkování pro některé skupiny lidí a pracovníky... 29.12.2021, Sputnik Česká republika

O plánu obrátit se na Ústavní soud v souvislosti s vyhláškou o povinném očkování již před dvěma týdny avizovali také poslanci z SPD. Zmiňme, že aby mohla být podána vyhláška k Ústavnímu soudu na zrušení vyhlášky, je nezbytných 25 poslanců nebo 10 senátorů, SPD disponuje 20 členy dolní komory.Připomeňme, že zmíněnou vyhlášku schválila bývalá vláda těsně před předáním moci té nové. Vyhláška by měla začít platit od března nového roku 2022. Vydána byla v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví a počítá s povinným očkováním osob nad 60 let, zdravotníků, pracovníků sociálních služeb, hasičů a policistů, strážníků a také celníků. Splnění této povinnosti vymáhají hygienické stanice. Trest za nesplnění povinnosti může být v podobě pokuty do výše 10 tisíc korun.Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ještě před Vánoci uvedl, že do poloviny února bude představena upravená vyhláška, která vypustí povinnost povinného očkování pro osoby nad 60 let.Válek kromě toho uvedl, že je nezbytné konsolidovat očkování určitých profesí s WHO. Přesnější informace budou známy podle údajů, jak se bude chovat nová varianta omikron.S povinným očkováním nesouhlasí řada zdravotníků, což by mohlo ohrozit zdravotnický systém. Kvůli povinnému očkování může ze zdravotnictví, které má již teď potíže s nedostatkem zdravotníků, odejít další personál. Petici proti povinnému očkování pod názvem deklarace zdravotních sester a deklarace lékařů podepsaly desítky tisíc lidí, včetně spousty zdravotníků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

