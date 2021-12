https://cz.sputniknews.com/20211229/silna-vlna-omikronu-by-mohla-slovensku-zavarit-ministr-financi-matovic-hovori-i-o-tvrdem-lockdownu-17024383.html

Silná vlna omikronu by mohla Slovensku zavařit. Ministr financí Matovič hovoří i o tvrdém lockdownu

Očekávaná další vlna pandemie onemocnění covid-19 způsobená variantou omikron by mohla podle slovenského ministra financí Igora Matoviče zvýšit výdaje a... 29.12.2021, Sputnik Česká republika

Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2022 má slovenská vláda vyčleněnou rezervu na negativní vlivy pandemie onemocnění covid-19 ve výši 717 milionů eur.Vláda bude muset podle ministra v takovém případě nabrat odvahu a přijmout taková opatření, která by vliv další vlny na zdravotnictví i ekonomiku minimalizovala. Jako jednu z možností Matovič připustil i zákaz vycházení pro nejohroženější skupinu, kterou jsou senioři.V letošním roce pracuje vláda s rezervou na negativní vlivy pandemie onemocnění covid-19 ve výši 3,74 miliardy eur. Deficit však podle Rady pro rozpočtovou odpovědnost (RRZ) dosáhne sedmi procent hrubého domácího produktu (HDP), což je o jedno procento HDP nižší schodek, než předpokládala vláda při předkládání rozpočtu na rok 2022. Slovensko bude muset v nadcházejícím roce konsolidovat veřejné finance v porovnání s tímto rokem o dalších 2,1 % HDP na schválených 4,9 % HDP. Další vlna pandemie však může dosažení tohoto záměru výrazně ztížit.Slovensko a dezinformaceSlovenské ministerstvo zdravotnictví informovalo o tom, že Úřad pro dohled nad zdravotní péčí začne prověřovat hned několik lékařů, kteří jsou podezříváni ze šíření lží a dezinformací o koronaviru. Lékařům, kteří zpochybňují existenci onemocnění covid-19 nebo označují vakcínu za podvod, hrozí úplné odebrání licence.Ministerstvo seznam těchto lékařů zveřejnilo. Dostal se na něj například Štefan Hrušovský, který dlouhodobě kritizuje opatření slovenské vlády a vyčítá jí, že kvůli nim zkracuje život slovenským seniorům.Ministryně spravedlnosti na Slovensku Mária Kolíková začátkem prosince představila novelu trestního zákona, podle které by bylo možné tvrdě trestat šíření dezinformací. Odsouzení by podle tohoto návrhu mohli dostat až několikaleté tresty ve vězení. Zatím však není jisté, že návrh novely bude nakonec schválen.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

slovensko, nemoc, nákaza, koronavirus, omikron