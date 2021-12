https://cz.sputniknews.com/20211229/slovenske-hnuti-hlas-sd-se-bude-tvrde-domahat-referenda-tvrdi-jeho-lidr-pellegrini-17028932.html

Slovenské hnutí Hlas-SD se bude tvrdě domáhat referenda, tvrdí jeho lídr Pellegrini

Lídr slovenského mimoparlamentního hnutí Hlas-SD Peter Pellegrini informoval, že Hlas podpoří aktivity vedoucí k referendu plnou sílou. 29.12.2021, Sputnik Česká republika

Hnutí se podle jeho slov připojí k iniciativě opozičního hnutí Směr-SD ve sběru podpisů za další referendum, které by mělo obsahovat i otázku, zda by poslanci měli změnit Ústavu SR tak, aby bylo možné zkrátit volební období parlamentu hlasováním v plénu nebo referendem. Informuje o tom slovenská informační agentura TASR.„Určitě se k takové aktivitě přidáme, protože to je povinností opozice. Podpoříme plnou silou všemi našimi strukturami všechny aktivity, které mají směřovat k referendu,“ uvedl Pellegrini.Připomenul, že 600 tisíc podpisů, které se povedlo sesbírat za referendum o předčasných volbách, nemůže být zahozeno do odpadkového koše. Pellegrini má za to, že Ústavní soud SR nenapadl danou referendovou otázku.Předsedovi Národní rady Slovenské republiky Borisovi Kollárovi a také ministru financí Matovičovi připomenul jejich sliby a dodal, že doufá, že je splní. Zdůraznil, že jejich aktivity nevypovídají o tom, že by to měli v plánu.Kollár se nechal slyšet, že ohledně otázky zkrácení volebního období hodlá svolat začátkem ledna kulatý stůl s lídry politických stran. Měl by se ho účastnit také předseda Ústavního soudu SR Ivan Fiačan. Této iniciativy se chce účastnit také Pellegrini.Připomeňme, že v polovině tohoto roku opoziční strany sesbíraly podpisy zhruba 600 tisíc Slováků za vypsání referenda o předčasných volbách. Prezidentka Zuzana Čaputová v této souvislosti podala podnět k ústavnímu soudu země. Ten v červenci rozhodl, že otázka, která má být položena v referendu, není v souladu s ústavou. Podle rozhodnutí soudu referendum o zkrácení volebního období Národní rady by obcházelo stanovená pravidla fungování parlamentu, porušilo způsob dělby moci a prolomilo článek ústavy, že poslanci jsou voleni na čtyři roky.Opozice s verdiktem ústavního soudu nesouhlasí a vyčítá Čaputové, že se k němu vůbec obrátila. Prezidentka reagovala tím, že referendum o předčasných volbách vyhlásí, pokud parlament změní ústavu a následně přijme usnesení, kterým by požádal o jeho konání.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

