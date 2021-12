Třetí dávka pro všechny nad 18 let a zvýšení platů zdravotníkům, učitelům i vojákům, rozhodla vláda

https://cz.sputniknews.com/20211229/treti-davka-pro-vsechny-nad-18-let-a-zvyseni-platu-zdravotnikum-ucitelum-i-vojakum-rozhodla-vlada--17029627.html

Nová vláda Petra Fialy dnes projednala navýšení platů ve veřejné sféře a také další možná opatření v souvislosti se zamezením šíření koronaviru. 29.12.2021, Sputnik Česká republika

Co se týče platů ve veřejné sféře, ty se měly podle návrhu bývalé vlády zvýšit o 1 400 korun. Zmiňme, že členové nové vlády již dříve avizovali, že zvýšení nebude plošné. Ministr práce a sociálních věcí Marina Jurečka byl za plošné zvyšování, proti byl již od začátku ministr financí Zbyněk Stanjura.Vláda dnes schválila zvýšení platů vojáků v příštím roce o 700 korun, informuje o tom ČTK s odvoláním na ministryni obrany Janu Černochovou.Pracovníkům v sociálních službách by měly platy vzrůst také o 700 korun. Co se týče zdravotníků, platy se zvýší o 700 korun s platovými tarify určenými pro druhou až sedmou platovou třídu a o šest procent pro osmou až patnáctou platovou třídu. Lékařům se tak platy navýší o 6 procent a učitelům o 2 procenta.Co se týče ústavních činitelů, platy mají být na rok zmrazené. Navrhnout to měl Jurečka. Jednat se má například o zaměstnance finanční správy a také úřady práce.Testování ve firmáchDále od 17. ledna čeká všechny zaměstnance, včetně těch, kteří dostali posilovací třetí dávku vakcíny, testování antigenními testy každý třetí až pátý den. Testovaní bude hrazené. Po dnešním jednání vlády o tom informoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Kromě toho od 4. ledna si můžou nechat aplikovat třetí dávku očkovací látky všichni ve věku nad 18 let.Petr Fiala také uvedl, že vláda schválila pomoc lidem, kterých se dotklo zdražování energií.Pomoci by mělo zvýšení příspěvku na bydlení. Návrh novely zákona o státní sociální podpoře vláda projedná 5. ledna.Ministerstvo průmyslu a obchodu má v plánu spolu s Národní rozvojovou bankou zdarma poskytovat záruky podnikatelům ve výši až 80 procent jistiny zaručovaného úvěru, jehož maximální objem bude 2 miliony korun. Podnikatelům by to mělo pomoci překonat období prudkého zvyšování cen energií.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

