USA požadují zastavení projektu Nord Stream 2 a předložily podmínky

Bývalý poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost John Bolton předložil podmínky pro spuštění plynovodu Nord Stream 2. 29.12.2021, Sputnik Česká republika

Bolton doporučil členům NATO v Evropě, aby zvýšili vojenské rozpočty na dvě procenta HDP. Jako další opatření doporučuje zvýšení dodávek zbraní na Ukrajinu a zvýšení rotace aliančních jednotek v zemi. Západní ministři obrany a jejich náčelníci generálních štábů by se měli sejít ke konzultacím v Kyjevě, Kišiněvě, Tbilisi a dokonce i v Minsku, uvedl bývalý poradce.Podle Boltona musí NATO rozhodnout, které země v "šedé zóně" (bývalé sovětské republiky, pozn. red.) se k vojenskému bloku připojí a které ne. Aliance by jim také měla dát právo rozhodovat o svém členství v organizaci, uvedl americký politik.Rusko 17. prosince zveřejnilo návrhy smluv se Spojenými státy a dohody s členskými státy NATO, které mimo jiné obsahují ustanovení o vzájemných bezpečnostních zárukách v Evropě, o nerozmísťování raket středního a kratšího doletu na dostřel druhé strany a o odmítnutí dalšího rozšiřování NATO, a to i na úkor bývalých sovětských republik. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov řekl Sputniku, že pokud NATO a USA nebudou reagovat na ruský požadavek bezpečnostních záruk, mohlo by to vést k novému kolu konfrontace.O Nord Stream 2Nord Stream 2 vede od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa a skládá se ze dvou větví o celkové kapacitě 55 miliard metrů krychlových paliva ročně. Pokládka trvala tři roky a byla dokončena 10. září.Plynovod v současné době prochází schvalovacím procesem. Proces byl pozastaven, protože regulační orgán považuje za nezbytné, aby společnost Nord Stream 2 AG založila dceřinou společnost v Německu a jejím jménem požádala o certifikaci provozovatele, což je podle evropského práva nezbytné. Jakmile bude žádost podána a přijata, regulační orgán znovu zahájí řízení, přijme rozhodnutí a Evropská komise k němu vydá své stanovisko.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

