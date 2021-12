https://cz.sputniknews.com/20211229/vlak-na-zdarsku-vykolejil-po-srazce-s-nakladnim-autem-jsou-zraneni-17022013.html

Vlak na Žďársku vykolejil po srážce s nákladním autem. Informuje se o zraněných

Vlak na Žďársku vykolejil po srážce s nákladním autem. Informuje se o zraněných

Na železničním přejezdu u obce Rožná na Žďársku se dnes srazil osobní vlak s nákladním autem a vykolejil. Zraněni byli dva lidé. Zdravotníci převezli do... 29.12.2021, Sputnik Česká republika

Jak informuje web, provoz na regionální trati mezi Žďárem nad Sázavou a Tišnovem bude podle předpokladu Českých drah přerušený až do dnešního poledne. Na trase jezdí náhradní autobusová doprava.K nehodě došlo krátce před 6. hodinou ranní v železničním úseku Rožná – Bystřice nad Pernštejnem. Podle policie v něm cestoval jeden člověk. Řidič auta i strojvedoucí byli podrobení dechové zkoušky na alkohol, ta byla negativní. Policie se příčinou a okolnostmi střetu dále zabývá.Nehoda na SlovenskuPři srážce osobního automobilu a vlaku vyhasl v listopadu další život. 48letá řidička zahynula na železniční trati mezi slovenskými obcemi Tlmače a Veľké Kozmálovce.Policisté z Levic řešili dopravní nehodu, která se odehrála na železničním přejezdu mezi obcemi Tlmače a Veľké Kozmálovce. 48letá řidička, která seděla za volantem Audi A6 jela ve směru z Levic k vesnici Tlmače. Během jízdy se však podle všeho v dostatečné míře nevěnovala tomu, co se děje na cestě. Nerespektovala totiž dopravní značení Stop, dej přednost v jízdě a vjela na nezabezpečený železniční přejezd, což se jí stalo osudným. Úsekem totiž v tom okamžiku projížděl nákladní vlak. Strojvedoucí použil zvukovou signalizaci a rychlobrzdu, ale srážce nedokázal zabránit.Po nárazu vlaku do středu boční levé části vozidla bylo vozidlo tlačeno vlakem dál po kolejích, až dokud nebylo odhozeno vpravo. Při nárazu žena utrpěla rozsáhlá zranění, kterým na místě podlehla.Policisté podrobili strojvedoucího dechové zkoušce. Zjistili, že ten nepožil alkohol. To, zda nebyla žena pod vlivem alkoholu, bude zjištěno při pitvě. Policisté odhadují škody vzniklé při nehodě na 13 000 eur (přes 330 tisíc korun). Co přesně bylo příčinou nehody, bude předmětem dalšího vyšetřování.Slovenská policie proto apeluje na řidiče, aby dodržovali pravidla silničního provozu a jezdili opatrně. Uvádějí, že je potřeba si uvědomit, že osud máme ve vlastních rukou.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

