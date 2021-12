https://cz.sputniknews.com/20211229/vystoupime-z-green-dealu-zatim-jsme-udelali-aspon-prvni-krok-nazor-17025600.html

Vystoupíme z Green Dealu? Zatím jsme udělali aspoň první krok. Názor

Prezident Miloš Zeman ve svém vánočním poselství vyzval k vyvázání z Green Dealu. Podle něj je hlavní příčinou prudkého nárůstu cen energií. Vládní politici s... 29.12.2021, Sputnik Česká republika

Prezident vyjádřil přesvědčení, že za nárůstem cen energií je právě tzv. Zelený úděl. Viděl byste to také tak?Jaroslav Foldyna: Je to ideologie. Cíle ideologií se zprvu zdají být společnost povznášející. Avšak metody, jak se k cíli dostat, ty bývají scestné. Hlavně ty časové limity typu – „musíme to stihnout do roku 2030, zítra už nesmíte jezdit na benzín“ atd… Tohle je vyloženě divné přání EU, které navíc deformuje naši realitu, zároveň se tím křiví i samotný cíl. Takhle nerealistické to celé je…EU ústy evropského komisaře pro klima Franse Timmermanse tvrdí, že je třeba přestat spalovat fosilní paliva (i plyn…). Prý to nemá po roce 2050 budoucnost…Sama myšlenka je docela správná. Ale ta cesta k cíli. Naše společnost zatím nedisponuje takovými technologiemi, abychom mohli považovat tento čas na změnu za příznivý. Je směšné nutit společnost od blízké budoucnosti dělat něco, pro co ještě neuzrála správná doba.EU se v tomto chová destruktivně, tzn. je to pro část populace „likvidační“ záležitost. Má to všechno daleko spíše ideologický rozměr, než aby se dalo hovořit o čemkoli praktickém. Tohle má Miloš Zeman asi na mysli: západní Evropa se stává ideologickou velmocí.Slyšel jsem třeba názory, že EU v direktivní podobě (ale i s USA) připomíná vlastně pozdní Sovětský svaz konce osmdesátých let. Například oxfordský profesor Jan Zielonka píše: „EU diktuje mezinárodní pravidla a ukládá domácí omezení na plejádu dříve suverénních států.“Může být – EU nařizuje, ale nic nerealizuje. No zkrátka se EU sama poškozuje. Já sám vážně nechápu, proč si sami sobě šlapeme na krk, jak EU sama sebe rozkládá. Něco jiného by bylo, kdyby byla unie produktivní. Aniž by taková byla, dotyčná nařízení a omezení vypadají jako zcela samoúčelná. Užitek z toho žádný, jen to jedněm život otravuje, dalším to výrazně omezí kvalitu života, poslední to třeba zlikviduje…Zeman zmínil, že se Německo již v příštím roce vzdá uhelných, ale i moderních jaderných elektráren. Sám se prohlásil za příznivce jádra…Za posledních 100 let jsem tedy neviděl, že by Německo přišlo s myšlenkou, která by prospěla Středoevropanům. Green Deal je rafinovaný nástroj. Pokud se zpomalí německý průmysl, náš to úplně semele.Naše ekonomika a průmysl nezvládnou časové limity, které si EU namalovala. Za vším vidím tendenci SRN ovládat Evropu. Výkonným orgánem ovládání ostatních je dle mého Evropská komise. Kdo z toho vytěží zisk? Německé firmy a jejich spolumajitelé. Pro ČR to není dobrá zpráva. Pan prezident je náš prezident, český… Správně odhadl situaci.Miloš Zeman vyčítá minulé vládě Babiše, že zpomalila dostavbu jaderných elektráren. Prý jsme tímto vrženi do stavu energetické chudoby.Hodně záleží, jaký postoj předvede národní vláda. Je to problém uhájení si národních zájmů. Podvolíme se, nepodvolíme? To je to, oč běží. Zajímavé je, že proklamované cíle EU, jak jsme již řekli, jsou dobré, nebo přinejmenším nejsou špatné. Ale metoda, jak cíle dosáhnout, ta dobrá není.Fosilní zdroje a jaderná energie jsou v tuto chvíli zcela nenahraditelné a nepostradatelné. Uvědomujeme si i nestabilitu a malou efektivitu energie, která se získává z tzv. obnovitelných zdrojů (OZ). Celkově je to dost nákladné a znevažování jádra je určitě podstatný omyl. Nedivím se, že část expertů je zděšena.Můžeme se třeba připravit na to, že budeme energeticky chudou zemí. Už teď u nás lze hovořit o energetické chudobě občanů. Neúměrně nám rostou ceny elektřiny a plynu. Tohle všechno musí s sebou vláčet tato společnost…Energetická chudoba není ani žádná velká metafora, ale smutný fakt, jestliže se řada lidí nezahřeje.Všechno je to výsledek usnesení a direktivních opatření ze strany Evropské komise. Kde se bere ta míra nerealističnosti na straně politiků a úředníků EU, to by asi mnohý rád poznal.Váš odhad – vystoupíme z Green Dealu, nebo jsme se již nechali nahecovat a nebude pro to dostatečná vůle?Zatím jsme udělali aspoň ten krok, že jsme problém pojmenovali, definovali. Odpovím vám jedním zážitkem: pamatuji jedno zasedání sociální demokracie. Tehdy jsem ještě byl členem ČSSD. Tato partaj byla v krizi. Na Ústředním výkonném výboru ku mému překvapení Vladimír Špidla nechal hlasovat.Co bylo předmětem?Neuhodnete. Hlasovalo se o tom, že krize „skončila“. Bylo to značně komické. Jako by krize závisela na tom, kolik rukou se pro to při hlasování zvedne. Podobně nesmyslná je tendence EU, směřující k „energetické soběstačnosti“. Pokud si nechceme zlikvidovat zbytky produkce v tomto státě, musíme dát EU jasně najevo, že do Green Dealu nepůjdeme. Opakuji: než aby Green Deal byl něčím významným a věcným, jde o nástroj ideologický.Díky za rozhovor a úspěšný nový rok.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

