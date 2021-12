WHO vysvětlila zpoždění uznání vakcíny Sputnik V

https://cz.sputniknews.com/20211229/who-vysvetlila-zpozdeni-uznani-vakciny-sputnik-v-17023810.html

Mluvčí Světové zdravotnické organizace Margaret Harrisová v rozhovoru s RT odůvodnila odložení uznání vakcíny Sputnik V kontrolou technologických procesů. 29.12.2021, Sputnik Česká republika

Připomněla, že pro zařazení do rejstříku prostředků pro použití v nouzových situacích organizace požaduje data o bezpečnosti a účinnosti přípravku, a také dokumentaci o technologii výroby.Dodala, že na takovém postupu pracují i další regulátory.Sputnik V byl schválen v 71 zemích s celkovou populací čtyř miliard lidí, to je více než 50 procent populace světa. Přitom v USA a zemích Evropské unie není vakcína dostupná. Podle počtu získaných povolení od státních regulátorů Sputnik V je na druhém místě na světě.Maďarsko hodlá zahájit výrobu Sputniku V v roce 2022Ministr zahraničí Maďarska Péter Szijjártó počítá s tím, že výroba ruské vakcíny Sputnik V bude v zemi zahájena v příštím roce.„Je velmi důležité, aby začala v příštím roce na území Maďarska výroba ruské vakcíny Sputnik V, chtěl bych, abychom dosáhli v nejbližší době dohody ve všech bodech technologického procesu výroby,“ řekl v průběhu plenárního zasedání mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci mezi Maďarskem a RF. Szijjártó dříve v rozhovoru pro Sputnik oznámil, že Maďarsko zahájilo výstavbu závodu na výrobu ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V a plánuje ho do konce příštího roku uvést do provozu.V Maďarsku porovnali pět vakcín a dospěli k závěru, že ruský Sputnik V chrání nemocné covidem-19 před smrtí lépe než jiné vakcíny, oznámil to dříve Ruský fond přímých investic (RFPI).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

