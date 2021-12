https://cz.sputniknews.com/20211229/zboril-o-kandidature-reditele-cloveka-v-tisni-panka-na-prezidenta-neni-to-ze-sveta-snu-17022684.html

Zbořil o kandidatuře ředitele Člověka v tísni Pánka na prezidenta: Není to ze světa snů

Zbořil o kandidatuře ředitele Člověka v tísni Pánka na prezidenta: Není to ze světa snů

Politolog Zdeněk Zbořil tvrdí, že kandidatura spoluzakladatele a výkonného ředitele společnosti Člověk v tísni Šimona Pánka není vůbec ze světa snů. Prozradil... 29.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-29T08:58+0100

2021-12-29T08:58+0100

2021-12-29T08:58+0100

česko

prezident

neziskové organizace

člověk v tísni

prezidentský kandidát

zdeněk zbořil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/17022867_0:78:1842:1114_1920x0_80_0_0_aaf935f63552449b211e531828798487.jpg

Na začátku rozhovoru Zbořil uvádí, že jméno Pánek není v české zahraniční politice neznámé.Podle jeho slov je Šimon Pánek mnohem barvitější a známější postava než nositel podobného jména. Jednak prý skutečně patřil ke skupině studentů Listopadu 89, byl členem Koordinačního centra studentů a z jeho pohledu byl mnohem významnější než pozdější studentští hrdinové jako Monika Pajerová nebo Martin Mejstřík.Následně komentuje i možnou Pánkovu kandidaturu. Podle něj to vůbec není „ze světa snů“. Zbořil uvádí, že to prý doslova řekl Václav Havel, který když se ho ptali, kdo by měl být jeho nástupcem, upozornil na několik lidí ze studentské skupiny, zejména však prý na Šimona Pánka, jehož aktivit si vážil. Zbořil konstatoval, že to slyšel na vlastní slyší.O té si podle Zbořila můžeme myslet, že se ještě bude postupem doby proměňovat a bude hledat více odborníků, kteří mají třeba i kritizovatelnou pozici v rámci mezinárodních vztahů nejen v Evropě ale i mimo její hranice.Šimon PánekŠimon Pánek je spoluzakladatelem a výkonným ředitelem společnosti Člověk v tísni, humanitární organizace se sídlem v České republice. Šimon byl coby studentský aktivista během sametové revoluce v roce 1989 vůdcem několika stávek proti režimu. Je členem Evropské rady pro zahraniční vztahy a zakládajícím členem Rady evropského partnerství pro demokracii.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211030/vychovava-televize-k-militarizaci-spolecnosti-zborila-prekvapil-cesky-vysilaci-program-na-28-rijna-16342079.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

prezident, neziskové organizace, člověk v tísni, prezidentský kandidát, zdeněk zbořil