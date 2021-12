https://cz.sputniknews.com/20211230/britsky-novinar-odhalil-pravdu-o-vztahu-zapadu-vuci-ukrajine-17033570.html

Britský novinář odhalil pravdu o vztahu Západu vůči Ukrajině

Britský novinář odhalil pravdu o vztahu Západu vůči Ukrajině

Západní státy používaly posledních 30 let Ukrajinu pro dosažení vlastních cílů, napsal ve svém článku pro časopis The Week novinář Ryan Cooper. 30.12.2021, Sputnik Česká republika

„Po rozpadu SSSR pohlížel Západ na Ukrajinu buď s hrozným opovržením, anebo jako na imperialistickou hračku. Právě západní ekonomové a vlády, jež jsou pod silným vlivem neoliberálního dogmatu, vykonali rozsáhlou privatizaci ukrajinských aktiv v prvních postsovětských letech. Způsobilo to ekonomickou katastrofu a skutečnou epidemii korupce, ze které se země zatím neuzdravila,“ poznamenal autor.Například v roce 2008, když ekonomická krize mocně zasáhla Ukrajinu, nabídla EU „za tajné podpory USA“ Kyjevu mizerný nedostatečný úvěr spolu s požadavkem zavést režim tvrdého šetření, píše novinář. Ukrajinské „organizace a skupiny“ podporované Západem zahájily přitom v roce 2014 revoluci, v jejímž průběhu byl sesazen prezident Viktor Janukovyč a podepsána dohoda s EU.Západní mocnosti nejednou použily podle Coopera Ukrajinu, aby zasadily ránu Rusku, avšak neposkytují jí zdroje potřebné na uzavření výhodného svazku.Cooper poukazuje na to, že je zcela jasné, že USA a západní Evropa nechtějí posílat své vojáky bránit Ukrajinu, protože konflikt v této zemi je pro ně „bezvýznamným problémem“ na pozadí „růstu síly a vlivu Číny“, pandemie, změn klimatu a dalších věcí.„Avšak místo toho, aby přímo a poctivě přiznaly tento fakt, odmítají stále západní mocnosti, a zvlášť USA, omezit své ztráty, přestat s drážděním Putina, a usilovat o jakési uvolnění. Následky toho ponese Ukrajina,“ napsal na závěr novinář.Rusko odmítá plány vpádu na Ukrajinu, které mu připisuje Západ, ale označuje za překročení „červené čáry“ eventuální integraci sousední země do NATO.Rusko navrhuje USA a jejich spojencům projednání dodatečných záruk vzájemné bezpečnosti. Jednání na toto téma se mají konat v první polovině ledna ve formátu rusko-amerického dialogu o strategické stabilitě v Radě Rusko-NATO a OBSE.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

