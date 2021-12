https://cz.sputniknews.com/20211230/britsti-urednici-maji-zakazano-pouzivat-slovo-brexit-17042317.html

Britští úředníci mají zakázáno používat slovo „brexit"

Britští úředníci mají zakázáno používat slovo „brexit"

Britští státní zaměstnanci mají zakázáno používat výraz „brexit", což označuje odchod Británie z Evropské unie, píše deník Daily Mail s odvoláním na vládní... 30.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-30T22:21+0100

2021-12-30T22:21+0100

2021-12-30T22:21+0100

svět

velká británie

zákaz

brexit

vystoupení

evropská unie (eu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/15050834_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_c70010ee12db1854956e71a6773606b6.jpg

Je třeba poznamenat, že Style Guide doporučuje zaměstnancům, aby se vyhýbali tomuto slovu, které by se mělo používat pouze v případě nutnosti v historickém kontextu. Podle publikace bylo zaměstnancům také doporučeno, aby se vyhýbali termínu „přechodné období", který označuje měsíce, kdy se Londýn a Brusel dohodly na podmínkách odchodu.Spojené království a EU ukončily 1. ledna přechodné období pro brexit a v platnost vstoupila dohoda o obchodu a spolupráci mezi oběma stranami. Podle podmínek dohody Británie opustila jednotný trh a celní unii EU, ale strany budou pokračovat ve volném obchodu bez cel a kvót. Země nyní pokračuje v uzavírání dvoustranných obchodních dohod se zeměmi mimo EU.„Brexit“Připomeňme, že slovo „brexit“ se začalo používat v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU. Tímto výrazem označilo celý proces vystoupení UK z EU. Jde o složení dvou anglických slov, Britain jako Británie a exit jako vystoupení. Pro vystoupení z EU se Britové rozhodli poté, co na referendu o vystoupení z EU hlasovalo 51,9 % pro vystoupení. Vláda UK tedy 29.3.2017 oznámila, že Británie hodlá vystoupit z Evropské unie. Celý proces vystoupení trval do 31.ledna 2020 a od 1.února 2020 Británie nepatří mezi členské země EU.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211225/energetici-v-britanii-promluvili-o-narodni-krizi-kvuli-rusku-16979647.html

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

velká británie, zákaz, brexit, vystoupení, evropská unie (eu)