Černochová odvolala ředitele Vojenských lesů a statků Petra Krále

Ministryně obrany Jana Černochová odvolala z funkce ředitele Vojenských lesů a statků Petra Krále. Podle ČTK mělo být důvodem manažerské pochybení. Podnik bude... 30.12.2021, Sputnik Česká republika

Petr Král nahradil Josefa Vojáčka a byl ve funkci ředitele od listopadu 2018. Vojáček tehdy odešel do čela Lesů ČR. Skončil tam ale minulý týden na základě rozhodnutí ministra Mariana Jurečky. Začalo se tak hned spekulovat, že by se mohl vrátit do VLS.„Řízením podniku pověřila ing. Ivo Dohnala, dosavadního ekonoma divize VLS s.p. Mimoň, který státní podnik povede do skončení výběrového řízení na funkci nového ředitele,“ dodal mluvčí.Král byl jmenován bývalým ministrem obrany Lubomírem Metnarem v roce 2018 a přešel do funkce z postu ředitele divize VLS Horní Planá. Ve Vojenských lesích působí od roku 2006, v čele divize v Horní Plané byl od roku 2015.Vojáček byl v čele Vojenských lesů a statků od roku 2014. Od 90. let byl v Lesích ČR. Jako ředitel VLS působil také v období 2004 až 2009. Z postu ředitele Lesů ČR ho odvolal ministr práce a sociálních věcí Jurečka, který je nyní také v čele ministerstva zemědělství do jmenování Zdeňka Nekuly. Důvodem odvolání byla manažerská pochybení a neefektivní reorganizace firmy. Dočasně Lesy ČR teď povede lesní správce Lesní správy Vítkov na Opavsku Jiří Groda.Černochová spolu s Jurečkou dospěli k rozhodnutí, že zatím odloží směnu majetku mezi Lesy ČR a VLS, ke které mělo dojít v lednu a kterou schválila bývalá vláda. Ministři mají totiž ohledně směn pochybnosti. Během nejbližšího půlroku by mělo dojít k upřesnění seznamu pozemků, které si měly státní podniky vyměnit. Lesy ČR měly získat právo hospodařit s pozemky o rozloze přibližně 32 500 hektarů plus stavby, které se nacházejí na území republiky, většinou ve zrušených vojenských výcvikových prostorech Ralsko a Mladá. Pozemky doteď patří Vojenským lesům a statkům. Ty měly získat souvislé části lesních majetků s rozlohou více než 41 000 hektarů lesních pozemků přiléhajícím zejména k vojenským újezdům Boletice a Hradiště.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

