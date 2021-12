https://cz.sputniknews.com/20211230/cvancarova-se-koupala-ve-vode-s-ledem-fanousci-jsou-sokovani-hereccinym-videem-17037258.html

Čvančarová se koupala ve vodě s ledem. Fanoušci jsou šokováni hereččiným videem

Čvančarová se koupala ve vodě s ledem. Fanoušci jsou šokováni hereččiným videem

Herečka a zpěvačka Jitka Čvančarová zveřejnila na svém účtu na Instagramu video, v němž sedí venku nahá v bedně s ledem a v klidu si zpívá, jako kdyby kolem ní...

Tento skutek její sledující vysoce ocenili, herečka obdržela spoustu pochvalných komentářů:Jiná sledující zas dodala, že by to nedokázala zopakovat: „Vy jste statečná, mě by kleplo,“ prohlásila Barbora Kordinová.Naprostá většina hereččiných fanoušků ovšem podotýká, že nemají odhodlání to zopakovat:Herečka jí odpověděla a podpořila ji výrokem: „To zvládnete.“Politička Lucie Michková připustila, že by se takto třeba lidé připravovali na energetickou krizi: Na tento komentář se herečka přiznala, že doma mají také zimu: Další komentátorka, také kolegyně Jitky Čvančarové, herečka Marcela Holubcová přirovnala herečku k ledoborci a vyjádřila přání se s ní vydat někam k moři. Dodala ale, že to nebude cestou na severní pól: Avšak našli se i stoupenci studené koupele, kteří by si dle jejich výroků troufli připojit se k omlazovacím koupelím. Jeden z nich byl třeba kadeřník a „bojovník za vlasy krásnější“ Michal Zapomněl: „Vlezu se tam k tobě?“Jitka ČvančarováJitka Čadek Čvančarová, rozená Jitka Čvančarová, je herečka, zpěvačka, moderátorka a filantropka.Po dokončení Základní školy Jaroslava Seiferta a Střední stavební školy v Mělníku vystudovala v roce 2000 muzikálové herectví na brněnské Janáčkově akademii múzických umění, kde získala titul magistr umění.V letech 2000–2007 byla ve stálém angažmá v Městském divadle v Brně. K roku 2019 hostovala na několika pražských divadelních scénách bez stálého angažmá.V roce 2011 se v kostele svatého Petra a Pavla v Mělníku provdala za profesionálního tanečníka a choreografa Petra Čadka. Spolu vychovávají dvě děti.V roce 2010 zahájila spolupráci s Dětským fondem Organizace spojených národů (UNICEF) a v únoru 2015 byla jmenována vyslankyní dobré vůle UNICEF v České republice.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

