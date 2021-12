https://cz.sputniknews.com/20211230/dalsi-pokles-behem-stredy-pribylo-v-cesku-6145-potvrzenych-pripadu-covidu-19-17032774.html

Další pokles. Během středy přibylo v Česku 6145 potvrzených případů covidu-19

Další pokles. Během středy přibylo v Česku 6145 potvrzených případů covidu-19

30.12.2021

Také se za uplynulý týden snížilo množství hospitalizovaných s covidem-19 na 3363 lidí, z nichž 637 bylo ve vážném stavu. Množství zemřelých s covidem-19 za celou dobu epidemie od začátku loňského března přesáhlo 36 000. V poslední době ale denní počty úmrtí klesají.Zmiňme, že na konci listopadu byla rychlost šíření nákazy nejvyšší za celou dobu epidemie. Tehdy za den přibývalo téměř 28 000 případů covidu-19. Od té doby se denní nárůsty množství nakažených postupně snižují. Už v minulém týdnu se dostaly na nejnižší úroveň za všední den od konce října. Také středečních 6145 případů tento rekord znovu vylepšilo a jde tak opět o nejnižší nárůst za všední den od 29. října.V posledních dnech však kromě množství nově nakažených dosti klesají i počty prováděných testů. Ve středu bylo provedeno asi 40 000 PCR testů a přes 14 000 těch antigenních, což bylo dohromady o 45 procent méně než před týdnem.Za celou dobu epidemie v Česku, která začala na začátku loňského března, bylo zaznamenáno asi 2,47 milionu případů nákazy a zemřelo 36 061 lidí s covidem-19. Za minulý týden zemřelo podle ministerstva 419 lidí, jde tak o zhruba 29 procent méně než za předchozí týden.Klesá i tzv. incidenční číslo, tedy počet nových případů covidu-19 za posledních sedm dní na každých 100 000 obyvatel. Ze středečních 338 případů kleslo k dnešku na 323 případů a pokleslo téměř ve všech regionech.Silvestrovská opatřeníPodle zpřísněných opatření budou moci usedat u jednoho stolu v restauraci maximálně čtyři osoby, výjimka bude platit pro členy stejné domácnosti. Když se jedná o velký stůl, určený pro deset a více osob, může za ním sedět více lidí, ale pouze za podmínky, že mezi skupinami nejvíce 4 osob bude rozestup minimálně 1,5 metru. Zde také platí výjimka pro členy jedné domácnosti.Pro vstup do restaurace nestačí negativní test, je zapotřebí ukázat potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci. Tato opatření budou platit zatím do 2. ledna. Opatření se dotknou také silvestrovských večírků. Počty účastníků večírků nesmějí překročit číslo 50. Co se týče hromadných a kulturních akcí, těch se od středy bude moci účastnit maximálně 1000 sedících osob. Akce, na kterých se nesedí u stolu, byly omezeny na 100 osob. I v tomto případě je nezbytné předložit potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci. Organizátoři akcí budou covidové certifikáty prověřovat pomocí aplikace k načtení QR kódů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

