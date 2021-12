https://cz.sputniknews.com/20211230/ekonom-odhalil-jake-prilezitosti-vidi-v-zelene-transformaci-eu-zamestnanci-hlinikarny-slovalco-17039527.html

Ekonom odhalil, jaké „příležitosti“ vidí v zelené transformaci EU zaměstnanci hlinikárny Slovalco

30.12.2021

Ve čtvrtek tuto informaci uvedla norská společnost Norsk Hydro, která je jejím většinovým vlastníkem. Jako důvod uvedla současné vysoké náklady na elektřinu, které se v nejbližší době nebudou měnit.Společnost Slovalco, v níž Norsk Hydro vlastní 55,3 % akcií (zbývajících 44,7 % vlastní skupina Penta Investments), je v současné době v závěrečné fázi realizace dřívějšího rozhodnutí snížit produkci na 80 %. Tento proces by měl být dokončen v letošním roce a společnost Slovalco by měla zahájit další snižování produkce od konce ledna příštího roku, uvedla společnost Norsk Hydro v tiskové zprávě. Další snížení výroby na 60 % představuje další roční snížení výroby hliníku o 35 000 tun.Majitelé společnosti Slovalca již dříve varovali, že by mohlo dojít k úplnému zavření společnosti. Rovněž uvedli, že uskutečnili investici v Maďarsku.Podniky varovaly, že rekordní ceny energií snižují jejich konkurenceschopnost a mohly by je donutit přesunout výrobu jinam.Český ekonom Lukáš Kovanda na svém twitterovém účtu uvedl, že zaměstnanci společnosti Slovalco mají strach o své místo, ale mohou vidět „příležitost“ v zelené transformaci EU. Může jít o příležitosti hledání nové práce a obživy.Problémy českých domácností kvůli vysokým cenám energiíVysoké ceny energií měly za následek především krach několika energetických společností. Z nového průzkumu společnosti NMS Market Research, který se zabýval situací odběratelů po ukončení činnosti dodavatelů energií, vyplývá, že až 28 procent českých domácností zasažených ukončením činnosti některého z dodavatelů nemusí mít na nové zálohy.Z průzkumu vyplývá, že k novým zálohám jsou pesimističtější ženy, 27 procent z nich uvedlo, že dostatek peněz spíš nemá, 11 % uvedlo, že rozhodně nemá. Vyšší výdaje 55 procent bývalých klientů končících dodavatelů pokryje ze svých úspor, 23 % na ně ušetří v jiné části domácích rozpočtů. Ale 18 procent dotázaných nedokázalo říci, z čeho nové zálohy zaplatí.Vláda v reakci na těžkou situaci zareagovala a schválila na listopad a prosinec snížení DPH u energií na nulu. O tomto kroku vlády slyšelo pouze 65 procent dotázaných.Průzkum probíhal od 5. do 14. listopadu v prostředí Českého národního panelu, zúčastnilo se ho 1 228 osob.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

