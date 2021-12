https://cz.sputniknews.com/20211230/lidra-slovenske-strany-hlas-sd-pellegriniho-mrzi-ze-se-vrhla-cast-opozice-na-antivaxerskou-vlnu-17039291.html

Lídra slovenské strany Hlas-SD Pellegriniho mrzí, že se vrhla část opozice na antivaxerskou vlnu

Lídra slovenské strany Hlas-SD Pellegriniho mrzí, že se vrhla část opozice na antivaxerskou vlnu

Lídra slovenské mimoparlamentní strany Hlas-SD a nezařazeného poslance Národní rady (NR) SR Petra Pellegriniho mrzí, že se část opozice „vrhla na antivaxerskou... 30.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-30T17:26+0100

2021-12-30T17:26+0100

2021-12-30T17:26+0100

slovensko

slovensko

politika

peter pellegrini

očkování

politik

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1057/52/10575281_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_48c6e03ecadfb5adf8fec89471d920fa.jpg

Tvrdí, že jeho strana od začátku pandemie vyzývala k dodržování opatření a k očkování. Přiznal, že omezení pro neočkované na ně možná mají větší efekt než kampaň, ale neztotožňuje se s nimi.Každý si podle něj může o opatřeních myslet své, ale pokud jednou platí, je třeba to respektovat.Konstatoval, že opozice v tomto není konzistentní a mrzí ho, že je zde i extrémnější část. „To určitě škodí. Na druhé straně, pokud bychom měli důvěryhodnou vládu, které lidé důvěřují, ta by si uměla poradit i s takovou malou skupinkou extremistů, neměli by tak silný hlas, nedokázali by tak velké množství lidí ovlivnit.“Na otázku, zda by nebylo lepší spojit se s ostatní opozicí a vyzývat k odpovědnosti, reagoval, že si není jistý, zda by se uměli se Směrem-SD dohodnout. Vzhledem k pandemické situaci by Hlas-SD neorganizoval protesty. „Určitě si nemyslím, že během druhé nebo třetí vlny organizovat akce, kde se nenosí roušky, kde jsou tisíce lidí na jednom místě a kde se dokonce zpochybňuje vše, co se týká onemocnění covid-19 a opatření, že je to správné.“ Deklaroval, že Hlas-SD chce jít jinou cestou.Místopředseda Hlasu-SD Richard Raši v souvislosti s pandemií poznamenal, že vláda opět promarnila léto. Kritizoval i nedostatky vakcín v úvodu roku. „Očkovací kampaň jako kdyby nebyla a vláda dokonce nezveřejňovala, i přes výzvy strany, všechny a pravdivé informace o tom, kolik očkovaných a jakými vakcínami onemocnělo, dostalo se do nemocnic, na ventilaci, případně kolik z nich zemřelo,“ uvedl Raši. Za zbytečně vyhozené peníze označil očkovací loterii.Podotkl, že ačkoli na začátku pandemie vláda nakoupila téměř 1000 nových plicních ventilací, u 380 ventilovaných pacientů jsme byli na vrcholu kapacit. Chybu vidí v nedostatku zdravotníků a sester. Několikrát kritizoval i nedostatečné finance ve státním rozpočtu na další rok pro kapitolu zdravotnictví. Vládě také vyčítá, že ačkoli byl přijat zákon na vytvoření speciálních „covidových ambulancí“ ani jedna nevznikla.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211229/silna-vlna-omikronu-by-mohla-slovensku-zavarit-ministr-financi-matovic-hovori-i-o-tvrdem-lockdownu-17024383.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, politika, peter pellegrini, očkování, politik, koronavirus