Lipavský a Schallenberg: Hranice mezi Českem a Rakouskem se nesmí zavírat

Lipavský a Schallenberg: Hranice mezi Českem a Rakouskem se nesmí zavírat

Vzhledem k trvající pandemii koronaviru se Česká republika a Rakousko dohodly, že si budou předávat informace tak, aby nedošlo k situaci z loňského jara, kdy... 30.12.2021, Sputnik Česká republika

Ministři trvají na tom, že nesmí dojít k situaci, aby Češi a Slováci nemohli do Rakouska za prací nebo za turistikou. Lipavský sdělil, že na následující měsíce plánuje setkání tzv. slavkovské trojky, které se má konat v Praze.Lipavský má za cíl, aby spolupráce se sousedními zeměmi pokračovala stejně dobře jako do teď, aby se země navzájem aktivně informovaly a nebyly problémy v tranzitu pro pendlery, turisty a studenty.Schallenberg dodal informaci, že bude stát na straně České republiky ve druhé polovině příštího roku, kdy bude mít republika předsednictví v Radě Evropské unie. Jak Česká republika tak Rakousko mají podobný názor na otázky migrace, ochrany vnějších hranic a rozšíření EU o další země.Schallenberg si pochvaluje otevřenost obou zemí, díky ní může Rakousko sdělovat názor na rozvoj jaderné energetiky, to se týká také Jaderné elektrárny Temelín.Jakmile se Lipavský ujal své funkce, byl Schallenberg prvním ministrem, se kterým měl Lipavský schůzku v Praze. Dle Lipavského je to „velice silné gesto přátelství“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

