https://cz.sputniknews.com/20211230/nenaockovani-budou-mit-opet-tezsi-navrat-z-nekterych-zemi-pohorsila-si-italie-madarsko-i-rakousko-17043908.html

Nenaočkovaní budou mít opět těžší návrat z některých zemí, pohoršila si Itálie, Maďarsko i Rakousko

Nenaočkovaní budou mít opět těžší návrat z některých zemí, pohoršila si Itálie, Maďarsko i Rakousko

Nenaočkovaným Čechům se od pondělí zkomplikuje návrat z některých evropských států. Do přísnější kategorie se přesunou Itálie, Švédsko, Lotyšsko, Maďarsko a... 30.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-30T20:33+0100

2021-12-30T20:33+0100

2021-12-30T20:33+0100

česko

cestování

opatření

očkování

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1173/40/11734038_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3fa41c4aee28172ee8b0823016f7459d.jpg

Ministerstvo zdravotnictví vychází z údajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a každý týden obnovuje seznam zemí podle míry rizika, které tyto země představují z pohledu šíření nákazy koronavirem. V souvislosti s dalším šířením nové varianty omikron budou tmavě červenou barvou, což odpovídá nejvyššímu riziku nákazy, označeny Itálie, Malta a Švédsko. Červenou barvou budou označeny Lotyšsko, Maďarsko, Rakousko a Azovské ostrovy. Rumunsko si naopak polepší a přesune se do zelené kategorie. V zelené kategorii zůstává nadále i Vatikán.Ze zemí mimo Evropu do zelené kategorie patří Argentina, Austrálie, Bahrajn, Chile, Indonésie, Kolumbie, Korea, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Tchaj-wan a další.Do červené kategorie budou zařazeny Bulharsko, Finsko, Lotyško, Maďarsko, Rakousko a Azorské ostrovy.Tmavě červenou barvou, tedy zeměmi s velmi vysokou mírou rizika nákazy, budou označeny Andorra, Belgie, Dánsko, Chorvatsko, Francie, Malta, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Kypr, Norsko, Monako, Island, Irsko, Řecko, Estonsko, Litva, Polsko, Portugalsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Španělsko včetně Baleárských a Kanárských ostrovů a Švýcarsko.Při návratu ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy musejí lidé absolvovat PCR test v Česku pátý nebo nejpozději 14. den po návratu. Do obdržení výsledku je člověk mimo domov povinný nosit respirátor.Před návratem je potřeba předložit test pouze tehdy, když osoba cestovala veřejnou dopravou. Před příjezdem také osoba musí vyplnit formulář.S výjimkou příjezdu z některých jihoafrických států tato opatření neplatí proto osoby, které mají dva týdny po ukončeném očkování nebo za posledních 180 dní prodělaly covid. Musejí ale vyplnit formulář.Ministerstvo ale apeluje na občany, aby se kvůli šíření nemoci covid-19 cestování vyhýbali.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211230/cernochova-odvolala-reditele-vojenskych-lesu-a-statku-petra-krale-17043565.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cestování, opatření, očkování