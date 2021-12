https://cz.sputniknews.com/20211230/obeti-protipravnich-sterilizaci-v-cesku-mohou-o-odskodne-zadat-od-ledna-17041552.html

Oběti protiprávních sterilizací v Česku mohou o odškodné žádat od ledna

Ženy, jež se staly oběťmi protiprávních nedobrovolných sterilizací, dostanou odškodné. Od ledna roku 2022 až po dobu následujících tří let mohou oběti podat na... 30.12.2021, Sputnik Česká republika

Oběti protiprávních nedobrovolných sterilizací mohou zažádat o odškodné na ministerstvu zdravotnictví, a to od ledna následujícího roku až po dobu následujících tří let, přitom bude třeba doložit veškeré potřebné dokumenty a po jejich ověření a schválení dotyčná osoba do tří měsíců obdrží odškodné od státu ve výši 300 tisíc korun.Toto je uloženo v zákonu, jenž nabývá platnost od prvního ledna roku 2022, podle odhadů by se měl týkat kolem 400 osob, tedy žen, již v období od července 1966 do konce března 2012 byly vystaveny nucené sterilizaci, vyplacená částka by podle odhadů měla činit kolem 120 milionů korun.Evropské centrum pro práva Romů (ERRC) v roce 2004 přišlo s podezřením o provádění nedobrovolných protiprávních sterilizací v Česku u žen, převážně romské národnosti. Natož už v roce 2006 vládní výbor navrhl zavést odškodné proti mučení. Stát to ovšem ignoroval, jedině v roce 2009 se za tyto protiprávní úroky omluvila Fisherova vláda. V roce 2015 problém finančního kompenzování škod na zdraví byl znovu zvednut tehdejším ministrem pro lidská práva Jiřím Dienstbierem (ČSSD), normu se ovšem nepodařilo prosadit. V minulém volebním období se znovu k tomuto tématu vrátila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) spolu se skupinou poslanců z tehdejší koalice i opozice.Zákon vymezuje období 46 let, uplatňuje se vůči osobám, které zákrok podstoupily mezi 1. červencem roku 1966 a 31. březnem roku 2012 bez svobodného rozhodnutí a informování o dopadech. Pro sterilizaci se rozhodly po přesvědčování, hrozbě odebrání dětí či dávek, některé oběti ovšem dozvěděli o proběhnuté sterilizaci a jejich dopadech už po jejím uskutečnění.Jeden z takových případů byl Sputnikem popsán v rozhovoru s obětí nedobrovolné sterilizace Elenou Gorolovou, jež byla jednou z aktivistek, která bojovala za kompenzování státem škody na zdraví, i když pochopitelně stejně odškodnění nikdy nevrátí možnost porodu dítěte a neumožní vycítit radost mateřství:Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

