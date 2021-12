https://cz.sputniknews.com/20211230/podle-ekonomu-je-prechod-na-euro-nyni-pro-ceskou-republiku-nevyhodny-vysvetlili-proc-17041135.html

Podle ekonomů je přechod na euro nyní pro Českou republiku nevýhodný. Vysvětlili proč

Podle ekonomů je přechod na euro nyní pro Českou republiku nevýhodný. Vysvětlili proč

Odborníci dotazovaní ČTK se domnívají, že přechod na euro by nyní Česku neprospěl. Příčinou podle jejich názoru je především ztráta nezávislé měnové politiky... 30.12.2021, Sputnik Česká republika

Vývoj ekonomiky eurozóny po ukončení pandemie koronaviru nebo politika Evropské centrální banky jsou podle nich také nejisté. Přijetí jednotné evropské měny by na druhou stranu podle ekonomů snížilo transakční náklady podniků a zcela vyloučilo riziko kolísání směnného kurzu koruny. Podle nich však Česká republika v současné době nesplňuje podmínky stanovené pro přijetí eura, například pro veřejné finance.Zavedení eura v ČR by tak podle expertů mělo být promyšlené a načasované. Navíc se podle nich jedná především o politické rozhodnutí, o čemž už delší dobu mluví například Česká národní banka. Zástupci nové vlády však již dříve uvedli, že neplánují přechod na euro. Podle nich Česko nesplňuje podmínky pro přechod k euru a je to pro zemi v tuto chvíli také nevýhodné. Řekli, že přijetí jednotné evropské měny je spíš jednou z výzev pro příští vládu.Podle ní také je nutné zhodnotit výdaje, které české veřejné finance ponesou při vstupu do eurozóny. Upozornila na to, že hlavní domácí úkol ČR je nastavit strukturu veřejných financí tak, aby byly dlouhodobě udržitelné.Podle předsedkyně Národní rozpočtové rady výhody přechodu na euro pro ekonomiku, která je úzce spjata s eurozónou, jak v podnikání, tak i v majetku, jsou způsobeny především poklesem transakčních nákladů a snížení měnového rizika. Avšak Zamrazilová podotkla, že tyto výhody byly v posledních 15 letech částečně sníženy v důsledku takzvané spontánní euroizace, tedy přechodu podniků na přímé transakce nebo půjčování v eurech.Dříve pirátský europoslanec Mikuláš Peksa na svém blogu polemizoval s tvrzením kandidáta na ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS, který řekl, že Česko nemá přijímat euro, protože to pro něj zatím není výhodné. Peksa odmítá s tímto postojem souhlasit a tvrdí, že právě dnes je pro přijetí eura ten nejlepší čas.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

