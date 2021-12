https://cz.sputniknews.com/20211230/praha-ma-dalsi-duvod-k-hrdosti-tento-podnik-ziskal-oceneni-nejlepsi-tradicni-restaurace-na-svete-17038870.html

Praha má další důvod k hrdosti. Tento podnik získal ocenění nejlepší tradiční restaurace na světě

Praha má další důvod k hrdosti. Tento podnik získal ocenění nejlepší tradiční restaurace na světě

Pražský podnik Café Imperial získal ocenění nejlepší tradiční restaurace, předběhl přitom i klasická kulinářská hlavní města Paříž a Řím s jejich světově... 30.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-30T23:47+0100

2021-12-30T23:47+0100

2021-12-30T23:47+0100

česko

restaurace

gastronomie

pražská kavárna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/17038513_0:0:1023:575_1920x0_80_0_0_9ab05007023db8e0a3042de44b25872f.jpg

Za nejlepší tradiční pokrmy v této restauraci serverem byly označeny: imperiálová kulajda, svíčková a řízek, ovšem pochvalu získaly i pečená kachna, cibulačka, vejce Benedikt a další.Server Expats.cz upozornil na ocenění slavné české restaurace, která se teď dostala až na vrchol celosvětového pochoutkového žebříčku TasteAtlas, jenž připravil „encyklopedii chutí, světový atlas tradičních jídel, místních chutí a autentických restaurací“.Nyní topová restaurace Café Imperial byla kdysi navštěvována takovými významnými osobnostmi české kultury jako Franzem Kafkou, Leošem Janáčkem a dalšími. Doposud v ní můžete potkat slavné tváře z celého světa. Server také vyznačil historii lokality, špičkový interiér, ale především jistě perfektní kvalitu pokrmů.Café Imperial provozuje a spoluvlastní známý český šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, kterého známe třeba z populárního zábavního pořadu Ano, šéfe!Hlavní město PrahaPraha je nejen hlavním městem Česka, ale také současně největším městem. Nachází se mírně severně od středu Čech na řece Vltavě, ve Středočeském kraji. Jedná se také o 14. největší město Evropské unie.Praha je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Je také sídlem tamního prezidenta, parlamentu, vlády, ústředních státních orgánů, jednoho ze dvou vrchních soudů a mnohého dalšího.Město se rozkládá na území 496 km² a žije zde okolo 1,3 milionu obyvatel, v pražské metropolitní oblasti žije zhruba 2,1 milionu obyvatel. Jde o vysoce ekonomicky vyspělý a bohatý region s vysokou životní úrovní. Nejen turisty zaujme její architektura a krásná zákoutí - do dnešní podoby se však Praha vyvíjela celých jedenáct století. Mezi hlavní atrakce patří Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí s Pražským orlojem, Josefov, Petřín a Vyšehrad. Od roku 1992 je historické centrum Prahy zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211230/cernochova-odvolala-reditele-vojenskych-lesu-a-statku-petra-krale-17043565.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

restaurace, gastronomie, pražská kavárna