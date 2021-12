https://cz.sputniknews.com/20211230/putin-udelil-obcanstvi-byvale-poradkyni-americkeho-prezidenta-reagana-17043730.html

Putin udělil občanství bývalé poradkyni amerického prezidenta Reagana

Putin udělil občanství bývalé poradkyni amerického prezidenta Reagana

Ruský prezident Vladimir Putin udělil ruské občanství Suzanne Massyeové, bývalé úřednici ministerstva zahraničí a někdejší poradkyni amerického prezidenta... 30.12.2021, Sputnik Česká republika

V květnu Masseyová v televizi NTV požádala Putina, aby jí udělil ruské občanství.Massey je americkou historičkou, spisovatelkou, veřejným činitelem a státníkem. V letech 1984-1988 byla poradkyní amerického prezidenta Ronalda Reagana a hrála důležitou roli při normalizaci americko-ruských vztahů a ukončení studené války. Massey se podílela na přípravě schůzek Reagana a bývalého sovětského prezidenta Michaila Gorbačova v Ženevě a Reykjavíku v letech 1985-1986. Právě Massey naučila Reagana vyslovovat v ruštině přísloví „důvěřuj, ale prověřuj".Ruské občanství pro Natalii OreiroUruguayská herečka a zpěvačka Natalia Oreiro získala ruské občanství. Rozhodnutí o udělení ruského občanství podepsal ruský prezident Vladimir Putin.Natalia Oreiro má k Rusku velmi kladný vztah. Se svými ruskými fanoušky komunikuje rusky a oni ji říkají „naše Nataša“. V minulém roce v květnu představila sovětskou píseň u příležitosti Dne vítězství a na svém účtu na instagramu zveřejnila video, kde zpívá píseň We Need One Victory od ruského básníka Bulata Okudžavy.Zmiňme, že latinskoamerická herečka dříve uvedla, že žít v Rusku nehodlá, občanství chtěla získat na oslavu lásky a podpory ruských fanoušků.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

