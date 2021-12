https://cz.sputniknews.com/20211230/rusko-jednani-putina-a-bidena-je-dobrym-pozadim-pro-jednani-v-zeneve-17044095.html

Rusko: Jednání Putina a Bidena je dobrým pozadím pro jednání v Ženevě

Rusko: Jednání Putina a Bidena je dobrým pozadím pro jednání v Ženevě

30.12.2021

Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov uvedl, že jednání mezi Putinem a Bidenem vytváří dobré pozadí pro jednání v Ženevě.Jednání mezi RF a USA znamenají, že obě strany budou brát v úvahu své zájmy, nejdůležitější jsou ale záruky bezpečnosti. Podle Ušakova by jednání mezi USA a Ruskem neměly přerůst do prázdných slov. Moskva neočekává jen proces jednání, ale výsledky.Putin shrnul Bidenovi základní principy, které obsahovaly dřívější dokumenty ohledně záruk bezpečnosti.Biden dal jasně najevo, že USA nemají v úmyslu nasadit na Ukrajině úderné útočné zbraně.Putin řekl Bidenovi, že Rusko se v otázkách zajištění své bezpečnosti bude chovat tak, jak by se chovaly Spojené státy.Biden varoval Putina před sankcemi, Putin odpověděl, že v tomto případě by mohlo následovat přerušení vztahů.Zmiňme, že o rozhovoru včera informoval Bílý dům, informace následně potvrdil také mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.USA uvedly, že rozhovor byl iniciován ruskou stranou.Zmiňme, že jednání se Spojenými státy o bezpečnostních zárukách se mají konat 10. ledna v Ženevě. Rusko hodlá na jednáních s USA usilovat o poskytnutí pevných záruk bezpečnosti. Média také informovala, že se 12. ledna mají konat konzultace ruské delegace s delegací NATO, další den se má konat schůzka zástupců Moskvy a OBSE.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

