Šéf WHO promluvil o „tsunami nových případů“ kvůli deltě a omikronu

Šéf WHO promluvil o „tsunami nových případů“ kvůli deltě a omikronu

Kmeny delta a omikron mohou vést k mnohonásobnému zvýšení počtu nakažených koronavirem. Prohlásil to na briefingu šéf Světové zdravotnické organizace (WHO)... 30.12.2021, Sputnik Česká republika

Sdělil, že kvůli deltě a omikronu roste denně počet případů nákazy covidem-19 a spolu s tím se zvyšuje počet hospitalizací a úmrtí.Šéf WHO zdůraznil, že zvláštní znepokojení vzbuzuje fakt, že kmen omikron je nakažlivější. „Může to způsobit tsunami případů, což značně zvýší tlak na zdravotnictví po celém světě,“ míní Ghebreyesus.Zároveň poznamenal, že při nákaze omikronem může choroba probíhat v lehčí formě, avšak tento fakt nesmí vést k ztrátě bdělosti. Klíčem k ukončení pandemie může být podle jeho názoru odstranění nerovnosti v zdravotnictví. „Dokud se tato nerovnost zachovává, je celkem možný vznik nových variant, které dokážou překonat stávající opatření, budou odolnější vůči existujícím vakcínám,“ domnívá se Ghebreyesus.Dne 21. prosince prohlásil ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge, že v mnoha evropských zemích vytlačí v nejbližších týdnech kmen omikron jiné varianty koronaviru, což způsobí „značné zvýšení“ počtu nových pacientů. „Obrovský počet nových případů covidu-19 může vést k růstu počtu hospitalizací a poruchám ve všech světových zdravotnických systémech a dalších nejdůležitějších oblastech,“ řekl Kluge.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

