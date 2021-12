https://cz.sputniknews.com/20211230/slovaci-pry-mentalne-patri-na-balkan-v-proockovanosti-je-predbehlo-i-rusko-tamni-primar-se-zlobi-17033087.html

Slováci prý mentálně patří na Balkán, v proočkovanosti je předběhlo i Rusko. Tamní primář se zlobí

Slováci prý mentálně patří na Balkán, v proočkovanosti je předběhlo i Rusko. Tamní primář se zlobí

Situace ohledně očkování není na Slovensku vůbec dobrá. Čísla těch, co se nechají naočkovat poprvé, nerostou ani zdaleka tak, jak by si přáli. 30.12.2021

Očkování je v současnosti tématem číslo jedna na všech frontách. Navzdory snaze všech možných odborníků a zákonodárců se však neočkuje tak, jak by Slovensko potřebovalo. Primář anesteziologie v bratislavské nemocnici Antolská Jakub Hložník poukázal i na další věc.Jak však ironicky dodal, nejsou Slováci ve všem nejhorší, protože v úmrtnosti na koronavirus obsazují přední příčky.„Myslím, že jsme se kulturně a hlavně mentálně zařadili tam, kam opravdu patříme... na Balkán. Ale alespoň jsme odhalili mezinárodní spiknutí s cílem depopulace,“ poukázal Hložník ironicky s tím, že lidi „vyzval“, aby našetřili dostatek eur na skupování majetku, co zůstane v západní Evropě poté, co drtivá většina populace umře v důsledku čipování různými předměty ve vakcínách. Jedná se o známé hoaxy a dezinformace, které odpůrci vakcín ve velkém sdíleli. Mnohé z nich už policie na sociální síti vyvrátila.Bude další lockdown?Očekávaná další vlna pandemie onemocnění covid-19 způsobená variantou omikron by mohla podle slovenského ministra financí Igora Matoviče zvýšit výdaje a zároveň snížit příjmy státního rozpočtu společně možná až o dvě miliardy eur.Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2022 má slovenská vláda vyčleněnou rezervu na negativní vlivy pandemie onemocnění covid-19 ve výši 717 milionů eur.Vláda bude muset podle ministra v takovém případě nabrat odvahu a přijmout taková opatření, která by vliv další vlny na zdravotnictví i ekonomiku minimalizovala. Jako jednu z možností Matovič připustil i zákaz vycházení pro nejohroženější skupinu, kterou jsou senioři.V letošním roce pracuje vláda s rezervou na negativní vlivy pandemie onemocnění covid-19 ve výši 3,74 miliardy eur. Deficit však podle Rady pro rozpočtovou odpovědnost (RRZ) dosáhne sedmi procent hrubého domácího produktu (HDP), což je o jedno procento HDP nižší schodek, než předpokládala vláda při předkládání rozpočtu na rok 2022. Slovensko bude muset v nadcházejícím roce konsolidovat veřejné finance v porovnání s tímto rokem o dalších 2,1 % HDP na schválených 4,9 % HDP. Další vlna pandemie však může dosažení tohoto záměru výrazně ztížit.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

