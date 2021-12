https://cz.sputniknews.com/20211230/slovensky-ministr-financi-matovic-informoval-ze-prodluzuje-termin-na-uplatneni-ockovaciho-bonusu-17042041.html

Slovenský ministr financí Matovič informoval, že prodlužuje termín na uplatnění očkovacího bonusu

Slovenský ministr financí Igor Matovič na dnešní tiskové konferenci uvedl, že resort prodlužuje termín registrace seniorů ve věku nad 60 let na odměnu za... 30.12.2021, Sputnik Česká republika

„Proto jsme přistoupili dnes na zasedání vlády k prodloužení termínů, dokdy se můžou tito lidé registrovat a žádat o vyplacení očkovacího bonusu,“ uvedl dnes Matovič.Zájemci o očkování se tak musí registrovat nejpozději do 15. ledna a očkování musejí absolvovat do 31. ledna. Zmiňme, že původně byla tato lhůta stanovena do konce letošního roku a očkování muselo proběhnout do poloviny ledna.Matovič také apeloval na ministerstvo zdravotnictví, aby značně zlepšilo očkovací kapacity. Resortu vytknul, že selhal management očkování, když musí důchodci čekat na očkování spolu s mladými ve frontách.Rovněž Matovič nevyloučil, že se termíny budou ještě posouvat.„Ale předpokládáme, že za tyto dva týdny, co jsme termíny prodloužili, se ministerstvo zdravotnictví vzpamatuje,“ doplnil.Finanční bonusSlovenští poslanci se rozhodli poskytnout finanční odměny pro seniory starší 60 let, kteří se nechali naočkovat proti covidu-19. Původní návrh předložený ministrem financí a šéfem hnutí OĽaNO Igorem Matovičem předpokládal, že senioři budou moci obdržet poukazy v hodnotě 500 eur, ale následně se to změnilo na 300 eur v hotovosti, které naočkovaní občané budou moci použít podle vlastního uvážení. Matovič si nedávno pochvaloval, že finanční bonus pomohl a došlo ke zvýšení zájmu o očkování v této věkové kategorii.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

registrace, prodloužení, očkování, finanční pomoc, senior, igor matovič