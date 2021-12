https://cz.sputniknews.com/20211230/slovensky-vicepremier-obvinil-nemecko-z-absurdni-energeticke-politiky-17033802.html

Slovenský vicepremiér obvinil Německo z „absurdní energetické politiky“

Ceny energií jsou závislé na rozhodnutí Německa a EU. Tvrdí to slovenský ministr hospodářství Richard Sulík. Podle jeho slov se Německo „rozhodlo pro absurdní... 30.12.2021, Sputnik Česká republika

I když ceny plynu a elektřiny na burzách v posledních dnech klesly, stále jsou několikanásobně vyšší než na začátku letošního roku. Slovensko je nemůže ovlivnit a musí čekat na rozhodnutí německé vlády a Evropské komise. Vysoké ceny energií totiž souvisí i s odkládáním spuštění nového plynovodu Nord Stream 2, rozhodnutím o odstavení německých jaderných elektráren a s rostoucí cenou emisních povolenek, řekl TASR ministr hospodářství Richard Sulík (SaS).Nedostatek elektřiny z jiných zdrojů spustil v Evropě opět do provozu některé uhelné elektrárny a náhradní zdroje na plyn. To ale zvýšilo poptávku po plynu, a také po emisních povolenkách, jejichž cena tak letos vzrostla o více než 150 % - téměř na 80 eur za tunu. To se následně projevilo na aktuálně vysoké ceně elektřiny. Rekordní ceny plynu zase podporuje jeho nedostatek v evropských zásobnících a omezené dodávky z Ruska. Aktuálně ceny klesly pro příslib zvýšení dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG) do Evropy.Aktuální situace na trhu podle Sulíka ovlivní rozhodování nové německé vlády i Evropské komise, která by mohla obchodování s emisními povolenkami pozastavit, nebo zvýšit jejich množství na trhu. Slovensko reálně energetickou politiku Německa ani EU neovlivní, protože počet obyvatel je přibližně jedno procento EU. Spuštění Nord Streamu 2Spuštění plynovodu Nord Stream 2 sníží ceny plynu v Evropě, a to i pro Ukrajinu, prohlásil 29. prosince ruský prezident Vladimir Putin. Dodal, že to ovlivní cenu na trhu, na spotu a pocítí to všechny země a spotřebitelé ruského plynu.Generální ředitel Gazpromu Alexej Miller 29. prosince oznámil ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že plynovod Nord Stream 2 je plně připraven k provozu. Podle něj je již druhá část potrubí naplněna palivem.Provozovatel projektu Nord Stream 2 téhož dne oznámil, že byl dokončen proces plnění druhé větve plynovodu Nord Stream 2. Stačí to, aby se v budoucnu mohl začít přepravovat plyn plynovodem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

